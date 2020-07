Yanina Latorre contó algunas fantasías sexuales que tendría que Diego Latorre y hasta tiró un nombre para armar un hipotético trío en la intimidad.

"Imaginate que llegás a tu casa con tu marido y le llevás a Jelinek, le va a encantar. Yo la llevaría. Lo único que no me separo y me quedo con vos", disparó en "LAM".

"Ya lo dije varías veces que haría un trío con Jelinek sin problemas. Nunca hice un trío, pero es una fantasía cada vez más recurrente", confesó.

¿Qué opinarán Gambetita y Karina Jelinek de todo esto?