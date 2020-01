El Grana arrancó el año peleando por la permanencia tras campañas flojas y lo terminó en el segundo lugar de la tabla, solo un punto por detrás de Argentinos.

Lanús comenzó la Superliga 2019-20 con el firme objetivo de escaparle a la zona de descenso tras cerrar el primer semestre clasificado a la Copa Sudamericana aunque en la pelea de abajo. Bajo esa presión, el equipo tuvo un arranque desfavorable pero supo reponerse con el correr de las fechas hasta que Luis Zubeldía le imprimió su sello y lo llevó al podio antes del receso alejándolo de la zona roja, con una diferencia de 20 puntos sobre Patronato con 21 en juego.

EL CLICK: El partido con River en el Monumental marcó un antes y un después en la campaña. Del empate con Gimnasia La Plata en el debut a la catastrófica derrota (3-0) en Núñez que de no haber sido por la excelente tarde de Agustín Rossi terminaba en una goleada más abultada. “Tuvimos una actuación muy pobre, un rendimiento muy bajo. Así no podemos encarar este tipo de partidos, se jugó mal, tuvimos errores no forzados y eso se paga caro”, declaró el DT.

LA RACHA: Tras perder con River, el equipo se recuperó mental y futbolísticamente e hilvanó una seguidilla de 10 partidos sin derrotas, con siete victorias y tres empates. Los mejores partidos: Vélez (3-1), Independiente (2-2 levantando dos goles), Talleres (4-2 en Córdoba) y Boca (2-1).

LO PEOR: Haber perdido el clásico con Banfield como local estando puntero, lugar que perdió dos fechas después. La herida del clásico tardó en cicatrizar. A los pocos días otro golpe, eliminado de la Copa Argentina por Central Córdoba de Santiago del Estero cuando las chances de llegar a la final eran altísimas. El efecto Taladro prosiguió durante dos fechas más de la Superliga: Defensa y Justicia (0-2) y Arsenal (1-1). Se recuperó ante Racing (1-0), terminando en la tercera ubicación con 29 puntos.

LA REVELACIÓN: El volante Lucas Vera. Lanús, como a tantos jugadores, lo cedió a préstamo por una temporada a All Boys. Su buen desempeño, con el equipo de Floresta ascendiendo a la Primera Nacional le valió el reconocimiento de Luis Zubeldía que lo mantuvo en el plantel y le dio mucha continuidad, a tal punto que le ganó el puesto a Tomás Belmonte. Además, participó de una gira con la Selección Argentina Sub-23 de Fernando Batista.

EL RÉCORD: José Sand superó la marca histórica de Luis Arrieta (120) como máximo goleador del club. En el empate con Rosario Central (1-1) como local la igualó. Y llegó a los 122 con los gritos frente a Talleres de Córdoba, de penal, y Boca, de cabeza.

LOCAL: Tras un primer semestre impecable y sin derrotas, en el segundo mantuvo la cosecha. Obtuvo el 70.83% de los puntos en juego, con cinco victorias (Vélez, Central Córdoba de Santiago del Estero, Colón, Boca y Racing) y dos empates (Gimnasia y Rosario Central). La mancha, nada menor, fue la derrota en el Clásico con Banfield.

VISITANTE: En este rubro le costó un poco más. En el primer semestre le ganó a San Martín de Tucumán y a Godoy Cruz pero perdió con Boca y, por goleada, ante Unión y Vélez. En la segunda parte del año cosechó el 50% de las unidades: tres triunfos (Unión, Talleres y Huracán), otros tantos empates (Independiente, Patronato y Arsenal) y dos derrotas (River y Defensa y Justicia).