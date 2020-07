En un encuentro virtual, mujeres de distintas áreas del club dialogaron sobre temas de actualidad en medio de la pandemia como el funcionamiento del Complejo Educativo, el programa ReDeEs y las acciones de la Peña "Guido Scasso".

Desde 2018, las mujeres tienen su espacio de debate y de reivindicación de su rol a través de diferentes encuentros. En esta oportunidad y ante el contexto particular de aislamiento que propone la cuarentena, la instancia se trasladó al ámbito virtual.

En el marco de la semana de la Igualdad, cuatro mujeres que forman parte de distintos espacios dentro del Club participaron de una transmisión de YouTube y contaron su trabajo y sus sensaciones por estos días.

Silvia Salcedo, integrante de la Subcomisión de Derechos Humanos, fue la encargada de conducir el evento en el que se presentaron Marisa Maron, representante legal del Complejo Educativo; Ana Laura Fracassi, coordinadora de ReDeEs; y Belén Rojo, integrante de la Peña Granate “Guido Scasso”. “Iniciamos estas jornadas hace tres años con el objetivo de mostrar como desde el club se trabaja hacia la comunidad y como son las mujeres quienes lo llevan adelante. Hoy, sobretodo, en un contexto tan especial para el país y para Lanús. Ellas son puntales dentro del club, cada una desde su espacio”, expresó Salcedo.

Maron contó algunos detalles que hacen al funcionamiento de los distintos niveles que forman parte del Complejo Educativo de Lanús que hoy tiene 1.200 alumnos, cuatro niveles y un profesorado de Educación Física. También hizo foco en cómo las familias y los niños atraviesan la formación en un año en el que la educación se trasladó a los hogares a través de las computadoras y el trabajo a distancia. “El nivel inicial es el primer peldaño de la socialización y el contacto con el otro es vital. Estamos tratando desde el aspecto docente de simular lo mejor posible el ambiente, hacer encuentros sociales, meriendas virtuales, festejar cumpleaños, todo desde casa”, indicó.

Fracassi fue la segunda en tomar la palabra y explicó cómo funciona el departamento de ReDeEs, un programa de deporte y recreación pensado para personas con discapacidad. En este sentido, detalló cómo es el trabajo en cuarentena teniendo en cuenta las dificultades que aporta la distancia y como las familias y las mujeres se adaptan a las actividades que proponen. “Hay muchos que no podrían hacer estos talleres si no estuvieran sus familiares al lado, acompañándolos, dándoles aliento y nos da una gran alegría tener ese feedback. Aprendieron a dominar el Zoom, el Facebook. Es algo nuevo para todos y, pensando positivamente, es un recurso que quedará a futuro. Por ejemplo, ya no habrá suspensión de clases por lluvia”, remarcó.

Por último, Rojo habló de las necesidades que hay en distintos barrios de Lanús como Chingolo, Diamante, Caraza y de cómo las peñas tomaron un rol activo en la ayuda. “Trabajamos junto a la Fundación y con vecinos, amigos y gente que se acerca a donar. Eso llega a muchas familias que están pasando dificultades. Estamos trabajando a nivel nacional porque también hay gente colaborando en peñas de San Juan o del Sur del país”, indicó.

En el marco de estas jornadas, aún quedan dos acciones importantes para la semana. En la búsqueda de la igualdad de género y la erradicación de las diferentes violencias, se presentará un protocolo de género en la próxima reunión virtual de Comisión Directiva.

Además, este viernes el club organizará en conjunto con Vélez Sarsfield el “Tercer Encuentro de espacios de Género y Feminismo de Clubes”. Este encuentro plural, que busca fortalecer los lazos entre las mujeres que habitan las instituciones, tiene como eje central pensar mecanismos de acción conjunta para visibilizar las desigualdades de género en los clubes y trabajar en red para revertir las mismas.