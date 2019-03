Debuta este jueves desde las 20.10 con Huracán Las Heras en Mendoza. Zubeldía hará algunos cambios en la formación habitual.

Este jueves desde las 20.10 arranca la Copa Argentina para Lanús que tendrá un cruce atractivo en Mendoza. Con un equipo que no está confirmado y sufrirá algunas bajas en defensa, el Granate se mide con Huracán Las Heras, elenco que milita en el Federal A.

A horas del partido, todavía persisten algunas incógnitas en relación al once que pondrá en cancha Luis Zubeldía. En defensa hay dos bajas confirmadas: Leonel Di Plácido (que se quedó a tramitar su pasaporte) y Marco Torsiglieri (tiene una molestia muscular en el recto anterior derecho). En sus lugares fueron convocados José Luis Gómez y Darío Cáceres aunque en el once entrarían Rolando García Guerreño (que no jugó la última fecha por estar suspendido) para hacer dupla con Tiaggo Pagnussat al tiempo que no está definido quien ingresaría por Di Plácido.

Por otra parte, en el mediocampo se mantiene otra duda: ‘Toto’ Belmonte o Guillermo Acosta para acompañar a Facundo Quignón. Tampoco está Pedro De la Vega, jugando con la Selección Argentina sub20. El resto serán los mismos que cayeron ante Unión en Santa Fe por la Superliga.

Huracán Las Heras llega motivado por jugar practicamente de local, lo que permite que mucho público pueda asistir al Malvinas Argentinas. Para este encuentro prepararon un video motivacional y todas las energías están puestas allí debido a que en el torneo Federal quedaron fuera de los clasificados al Pentagonal por un ascenso a la B Nacional.

En el plantel se destaca la presencia de Ivo Hongn, quien se hizo conocido jugando para Pacifico de General Alvear en la edición 2017 de la Copa Argentina (eliminaron a Estudiantes de La Plata) y es uno de los goleadores del plantel.

PROBABLES FORMACIONES

Lanús: Matías Ibáñez; Gabriel Carrasco o José Luis Gómez, Rolando García Guerreño, Tiago Pagnussat, Nicolás Pasquini; Pablo Martínez o José Luis Gómez, Tomás Belmonte o Guillermo Acosta, Facundo Quignón, Marcelino Moreno; Lautaro Acosta, José Sand. DT: Luis Zubeldía

Huracán Las Heras: Gonzalo Gómez; Mauro Orué, Adolfo Tallura, Federico Giusepponi; Juan Manuel Marital, Nicolás Ali, Franco Dolci, Fernando Cámara, Matías Navarro; Ivo Honk e Iván Agudiak. DT: Alejandro Abaurre

Hora: 20.10 (TyC) / Estadio: Malvinas Argentinas / Árbitro: Hernán Mastrángelo