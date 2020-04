Susana Olmedo Moreno tuvo que dejar de brindar sus clases, pero en el marco de esta cuarentena obligatoria se conecta a través de la red social Facebook para ayudar a pasar el aislamiento junto a sus aliadas: las lanas y las agujas.

Con mucho amor y con todas las ganas de brindar un momento distinto en medio de la pandemia del Covid-19, la vecina de Banfield, Susana Olmedo Moreno (51) realiza clases de tejido todos los días por la tarde a través de la red social Facebook.

"Es un momento complicado para todos. Yo soy una de las personas consideradas de riesgo porque tengo asma y como ya no puedo dar las clases de tejido en mi taller porque hay que cumplir con la cuarentena, decidí hacerlas en vivo por Facebook", explicó la vecina que teje desde que tenía 7 años y desde sus 27 se dedica a dictar clases.

Como ella no puede salir para nada decidió comunicarse con sus alumnas de manera online: "La verdad es que esto arranca cuando subí un video con una manualidad y ahí comencé a recibir mensajes sobre si podía hacer más entregas de este tipo", recuerda la vecina y admite que lo que más le llamó la atención fue el comentario de una señora que donde aseguraba que ver sus videos le hacía bien.

"Entiendo que debemos aprender de esta situación. La solidaridad salva al mundo sobre todo en este momento donde hay que ayudar y yo decido hacerlo a través de mi don, del uso de mis manos que gracias a ellas puedo crear prendas que abrigan", manifestó Susana convencida que no se trata de sólo una clase de tejido, su labor va más allá de eso.

Acompañar y luego aprender como hacer algunas medias, amigurumis o algún cáctus es a lo que apuntan estos encuentros que Susana realiza de lunes a viernes a las 18.30 en la página de Facebook/Tejidos del Sur.

"Recibo mensajes no sólo de la zona, también me han comentado personas que están en otros países y eso me reconforta porque esto no tiene fronteras", añadió la tejedora que se especializa en telar y además es modista por talle y bordadora.

Aquellos que no puedan entrar a las clases en vivo, Susana comentó que sube todos los videos en Facebook/Tejidos del Sur Duwen.

"Las clases sirven siempre", asegura Susana respecto a las personas que no saben tejer. "Recomiendo que entren, que se animen. Estoy dispuesta a responder consultas", concluyó la tejedora convencida de que sus clases son una herramienta más para transitar el aislamiento social obligatorio.

Instagram:@tejidosdelsurduwen.

Para consultas escribir al mail: tejidosdelsurduwen@yahoo.com.ar.