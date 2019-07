El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, dijo este jueves que si no hay acuerdo en la reunión prevista para la tarde por la paritaria de los trabajadores del sector, mañana habrá paro de choferes de colectivos en todo el interior del país.

"Hoy al mediodía se termina la conciliación voluntaria y si no se llega a concretar nuestro acuerdo, va a haber medidas de fuerza en todas las empresas de corta distancia que estén en la Fatap", sostuvo el sindicalista en declaraciones a Radio Andina.

La UTA pretende para los choferes de los sistemas urbanos del interior del país un aumento similar al que se obtuvo para los que trabajan en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

El acuerdo es por el trimestre junio, julio y agosto y consta de una suba del 20% al conformado desde junio, y 16 mil pesos en tres cuotas: ocho mil pesos a cobrar el 20 de julio, cuatro mil pesos el 4 de agosto y los últimos cuatro mil pesos el 4 de septiembre.

Fernández explicó que con la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) no hubo acuerdo hasta el momento porque las empresas dicen que no tienen el dinero suficiente para financiar la paritaria.

"No acordamos el aumento salarial debido a que, como el Gobierno les ha sacado los subsidios a las empresas y los gobernadores no tienen para cubrir ese faltante, las empresas dicen que no tienen el dinero suficiente para hacerse cargo del nuevo acuerdo paritario", precisó el líder de la UTA.