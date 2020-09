Ariel Arenas se filmó junto a su hijo y una enorme colección de camisetas Milrayitas, reviviendo una parte de la película “El secreto de sus ojos”, en la que habla de la pasión.

En el fútbol, cuando se habla de sentimiento, nadie mide las pasiones. Cada uno lo vive a su manera y lo disfruta como más le gusta. Sin embargo, algunos hinchas dan la sensación de que están “un poco más allá” del sentir del resto.

Ariel Arenas es un ejemplo de esto. Fanático de Los Andes desde la cuna, respira los colores a diario: tiene una enorme colección de camisetas de todas las épocas y lleva en su piel un enorme tatuaje del escudo Milrayitas, además de una serie de escudos más pequeños en referencia a otros momentos históricos del club.

En los últimos días se viralizó un video suyo junto a su hijo Benjamín, de 4 años y heredero del sentimiento, en que utilizando una parte del guión de la película “El secreto de sus ojos”, Ariel le habla sobre la pasión. “Justo en la película Darín se llama Benjamín, como mi hijo y me vino al pelo para hacer el video. Me pareció copado usarla porque, en este caso, Los Andes es una pasión pero no solamente mía, viene de generación en generación. Mi familia y la de mi mujer somos fanáticos y ahora nuestros hijos también. Indumentaria, llaveros, un cenicero, un cuadro, todo es de Los Andes en nuestra casa”, explicó.

Ese sentido de pertenencia lo viene alimentando desde el primer día de vida de Benjamín. “Nació el 3 de julio que era domingo y el lunes 4 ya era socio. No tenía DNI pero ya le habíamos hecho el carnet de socio, apenas salió de la panza de la mamá. Y hoy vive día a día lo que es Los Andes porque en mi círculo familiar se respiran estos colores”, contó. “Mi abuelo y mi viejo hinchas fanáticos, mi hermana que vive en Ranchos hizo más de una vez cientos y pico de kilómetros solo para venir a ver un partido y volverse. Y eso se traslada a la familia de mi esposa: su papá falleció viajando a Rosario a ver un partido de Los Andes así que, en cada lugar que aparece el club, ella mantiene vivo el recuerdo de su papá”, detalló. Inclusive, hay varias banderas con el rostro de él y una pintada de su rostro en el Gallardón.

Y como sentir la pasión y trasladarlo al hogar no alcanzaba, Ariel también decidió llevar los colores en su propio cuerpo. Un tatuaje del escudo ocupa la mayor parte de su espalda, además de cinco escudos más de distintos momentos de la historia, junto a otros detalles. “Empecé tatuándome ‘Lomas’ en la espalda de pibe. Después seguí por el escudo grande, le agregué ‘la vida por los colores a los costados’ y lo último que me hice fue desde el primer escudo del club hasta el último, incluyendo en el medio el del Centenario. Después abajo hay bombos, banderas y otros detalles”, señaló.

¿Por qué Los Andes y no Boca o River? “Yo pienso que el hincha que ve trofeos, se enamora de los campeonatos. El que lo ve pelearla en las malas, se enamora de los colores. En los equipos grandes ves que se pelean por quien ganó más y a mí eso mucho no me genera. La pasión de cada uno es particular como dice la película pero en Los Andes te enamoran otras cosas”, explicó.