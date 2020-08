Se realizan testeos, operativos de prevención y desinfección, y la gente recibe alimentos y medicación. También funciona una red comunitaria. "La situación está controlada porque agarramos el problema a tiempo", dijo Silvia Vallejos, referenta histórica de la zona.

Desde principios de mayo comenzó en el AMBA el Operativo Detectar, un dispositivo estratégico de testeo de Covid-19 que se realiza en los diferentes barrios populares con la articulación de los Gobiernos nacional, provincial y municipales. A principios de junio se empezó a ejecutar en la Cava de Fiorito con una fuerte presencia del Municipio de Lomas, abarcando el abordaje sanitario y alimentario de los vecinos del barrio.

“Estamos hace dos meses con el operativo Detectar. La situación en el barrio está controlada porque agarramos el problema a tiempo; antes de que empiece el Detectar ya se hacían operativos de prevención, desinfección y vacunación contra la gripe a adultos mayores”, explicó Silvia Vallejos, referenta histórica del barrio. “El Intendente Martín Insaurralde y todo su equipo están trabajando muy fuertemente en el territorio junto a los vecinos y las vecinas, que también colaboran mucho”, agregó.

El despliegue de recursos no acaba sólo en las cuestiones sanitarias. “Desarrollo Social del Municipio entrega alimentos en todas las casas. También se les acercan a los vecinos los medicamentos que necesiten por problemas de presión, diabetes o lo que les haga falta. Se tienen en cuenta todas las necesidades”, contó Silvia. Y agregó: “Es un trabajo intenso porque no es sólo prevención y detección de casos, sino que después a los casos positivos les hacemos seguimiento en el domicilio, les acercamos alimentos, verduras, medicamentos, nos aseguramos de que no les falte nada y puedan respetar el aislamiento”.

Además de la presencia del Municipio, en el barrio se desarrolló una red comunitaria para la contención de la pandemia. “Acá hay vecinos y referentes que se sumaron a colaborar. Tenemos comedores que preparan viandas para acercar a las casas de los casos confirmados, también algunas iglesias. Todos estamos trabajando en conjunto con el Municipio”, señaló Silvia.

URBANIZACIÓN EN EL BARRIO. A mediados de junio empezaron en La Cava de Fiorito las obras de urbanización. “Ahora estamos con trabajo de asfaltos, veredas, entubamientos. Es muy importante para nosotros, es un antes y un después para el barrio, y se lo agradecemos mucho a Martín Insaurralde”, sostuvo Silvia Vallejos.

“Un día de lluvia, aunque llueva poco, se llenaba todo de barro. Hoy estamos pudiendo salir sin embarrarnos. Más allá de la pandemia esto nos pone contentos, es un alivio entre tanto mal. Todavía falta mucho pero ya con lo que se avanzó acá a la gente le cambia la vida. Estamos muy emocionados”, concluyó la referenta.