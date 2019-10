La banda, que continúa con los festejos de sus 30 años de vida, hará un repaso de sus clásicos con un nuevo sonido y seguirá mostrando los temas de “Criollo”, su último disco. Este sábado, en El Refugio.

La Mississippi, que sigue celebrando sus 30 años sobre los escenarios, regresa este sábado a El Refugio de Banfield para repasar los temas de “Criollo”, su último disco, y para desempolvar viejas canciones con nuevas versiones.

Precisamente, en esta nueva presentación en la región la banda mostrará algunos clásicos, como “Amor y paz”, con un nuevo sonido.

“Vamos a hacer una lista bastante particular, con temas con un sonido acústico y electroacústico, es una revisión de los viejos temas. Son tantos años tocando que uno se tiene que renovar”, le adelanta a La Unión Ricardo Tapia, cantante del grupo.

El show también se enfocará en el último álbum de la banda. “Vamos a tocar parte de ‘Criollo’, que como quedó en medio del festejo de los 30 años, no lo tocamos tanto. Estamos volviendo a hacerlo, es un disco muy lindo”, acota.

Para esta nueva búsqueda estilística, suman un bajo acústico, una guitarra dobro y otros instrumentos que les dan nuevos matices a los temas.

La Mississippi se formó en 1988 en Florencio Varela, como una banda con la idea de recrear el repertorio clásico de blues, realizando su debut en vivo en 1989.

En las tres décadas de vida, La Mississippi tocó a lo largo de todo el territorio argentino y Paraguay, Uruguay y Brasil. También en España y Colombia, participando en festivales nacionales e internacionales.

Además, fueron teloneros de John Mayall, B.B. King y Eric Clapton, entre otras figuras.

Un nuevo disco “en pañales”. La Mississippi debutó discográficamente con “Mbugi”, en 1993, y su último trabajo es “Criollo”, de 2007, con 15 álbumes editados en este largo camino.

Ahora están empezando el proceso creativo de un nuevo trabajo, que se está cocinando a fuego lento.

“Estamos componiendo nuevo material para un disco que podría salir en el verano. Va a ser un disco por formato electroacústico, a mí me gusta mucho el acústico de Eric Clapton en MTV, me gusta ese sonido”, apunta Ricardo.

La banda se trae entre manos algunas sorpresas para el próximo disco. “Todavía no estamos laburando en estudio. Hay cosas que no se pueden contar, podemos grabar en otro lado como parte de un viaje. No está definida la logística, el disco está en pañales todavía”, cierra.