Rodrigo Piñero Campbell y su mamá María Luz nacieron el mismo día y para hacer honor a esa linda coincidencia y aportar su ayuda en medio a la pandemia, este miércoles van a prepararle el almuerzo al personal del hospital.

Madre e hijo lomenses se embarcaron en una linda movida solidaria. Este miércoles, los dos cumplen años y lo van a festejar de una manera muy especial: van a cocinar un guiso de lentejas y van a entregar alrededor de 150 porciones al personal del Hospital Gandulfo.

María Luz Campbell asegura que su hijo Rodrigo fue "su mejor regalo de cumpleaños número 30" y tanto los unió ese 10 de junio que siempre que llega la fecha ellos se la ingenian para que cada cumpleaños sea distinto, pero siempre vinculado a la solidaridad.

El miércoles, Rodrigo Campbell cumple 40 años y su mamá 70 y como todo cambio de década debe ser festejado a lo grande, sobre todo ellos: ni la cuarentena los detiene. Pero esto no es de ahora, tiene un historia especial. "Lo que hemos hecho muchos 10 de junio es ir a la Plaza de Mayo y brindar el alimento a las personas en situación de calle, pero con el tema de la pandemia y el aislamiento social, este año era imposible. Por eso, a mi hijo se le ocurrió este lindo gesto y yo siempre lo acompaño", contó María Luz orgullosa de Rodrigo.

Rodrigo es el responsable de la ONG Ayúdame a Ayudar Lomas de Zamora desde hace años, la cual se dedica a realizar colectas para poder asistir a los que menos tienen. "La verdad que esperaba festejar mis 40 de otra manera, pero esta pandemia nos cambió los planes a todos y qué mejor que aprovechar para dar una mano", marcó.

La elección del Gandulfo no es casual, a los dos los moviliza este centro de salud: "Mi mamá hace más de 30 años que es voluntaria en el área de Oncología del hospital y sé lo que significa para ella y es por eso que se me ocurrió preparar el almuerzo para todo el personal".

En tanto, Luz aseguró que poder llevar adelante este gesto en un momento donde ese personal "está poniendo su cuerpo cada día para superar esta pandemia es muy emocionante".

Rodrigo ya tiene el lugar donde va a cocinar cada una de las porciones que van a ir en recipientes individuales y que las va a entregar en la puerta al director del hospital, quien lo estará esperando con algunos empleados con carros para ingresar las viandas.

"Estoy nerviosa porque quiero que salga todo bien, pero también ansiosa porque es un festejo distinto", contó Luz que va a acompañar a su hijo en esta linda jornada solidaria.

"Lo que se hace contento, no molesta", resaltó Luz feliz porque su hijo está al mando de este gesto solidario que le inculcó ella desde muy chico. "Rodrigo no para, siempre está pensando en ayudar y yo lo apoyo siempre porque según mi marido somos iguales y cuando se nos pone algo en la cabeza no hay nada, ni nadie que nos pueda frenar", concluyó esta mamá que también estuvo haciendo barbijos para donar a los centros de salud de la zona cuando arrancó la pandemia.

Este miércoles será diferente para el personal del Gandulfo, recibirán un lindo "mimo", y también será distinto para esta mamá y su hijo que recordarán por muchos años lo que hicieron para festejar sus 70 y 40 años en medio de la pandemia 2020.