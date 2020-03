Desde Lomas, Quilmes y Berazategui dieron su punto de vista respecto a esta situación atípica que atraviesa el país. Piden a los argentinos que tomen conciencia para cuidarse entre todos.

El aislamiento social y preventivo obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, a partir de las 00 de ayer para todos los argentinos, compromete a la mayoría (hay excepciones) a permanecer en su domicilio, con el objetivo de cuidar la salud propia y poder mermar la cantidad de contagiados por Coronavirus.

Vecinos de diversas localidades mostraron las realidades que atraviesa cada uno, su parecer acerca de las medidas adoptadas por Alberto Fernández y coincidieron en que son acertadas. Además, explicaron cómo transcurren la cuarentena, a la espera de que la situación mejore lo antes posible para retomar la rutina.

Jorge Sassali es un vecino lomense, quien se encuentra en cuarentena desde el domingo, dada su edad. El hombre de 67 años contó: “Creo que son correctas las medidas adoptadas por el Gobierno, con algunas dudas acerca de qué pasará el 31 de marzo, cuando finalice la cuarentena. Para mí se va a extender más allá de esa fecha indicada, porque dicen que se espera un pico de brote del virus para abril”.

“En el vecindario no se ve a casi nadie, con suerte me cruzo a alguno en el supermercado o en la carnicería. Es una situación compleja, en especial para los que no trabajan en relación de dependencia y deben ganarse el sustento de forma diaria, pero más importante es la salud”, dijo Sassali.

“Trabajo en una metalúrgica y la cuarentena me afecta económicamente, pero hay quienes la están pasando peor”, dijo el quilmeño Gabriel Velázquez. Rápidamente, el joven de 28 años se refirió específicamente a la cuarentena obligatoria: “La trato de llevar de la mejor manera, se complica porque uno está acostumbrado a una vida rutinaria activa. Debemos cumplir con las medidas, las cual creo acertadas porque el presidente las tomó a tiempo para mermar el contagio”.

“Ayer había muchísima gente por las calles del centro, pero hoy ya no tanto. Por suerte estaba presente la policía para controlar y generar conciencia”.

Luanda Ayesa tiene 25 años, es empleada administrativa y vive en el centro de Berazategui. La joven aseguró que su trabajo se vio afectado ya que en el edificio de la empresa hubo un caso positivo de Coronavirus, por lo que no podía asistir. “Las medidas tomadas están buenas porque se ejecutaron a tiempo, pero sólo van a funcionar si el ciudadano se compromete con la causa y la haga como corresponde, porque el foco es evitar que el sistema de salud colapse”.

“Soy estudiante de Turismo y Hotelería en la UADE. Para la cursada, me mandan trabajos prácticos”, especificó Agustina Giraldi, de 20 años y vecina de Banfield, quien agregó que el barrio “está muy tranquilo”.

Al igual que el vecino lomense, Gabriel cree que la cuarentena hasta el 31 de marzo es sólo un primer paso y que luego se extenderá en el tiempo, aunque aclaró que para él dependerá de la responsabilidad de los ciudadanos.

Luanda difirió de los otros vecinos en cua

nto a la posible extensión de la cuarentena y puso en duda que esto llegara a pasar, dado que estas medidas se encuentran emparentadas con cuestiones sociales y, sobre todo, económicas del país. Para finalizar, la vecina de Berazategui agregó: “Ayer había muchísima gente por las calles del centro, pero hoy ya no tanto. Por suerte estaba presente la Policía para controlar y generar conciencia”.