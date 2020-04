Antes de que se realice la reunión del Comité Ejecutivo, el ente oficializó las modificaciones en la organización de los campeonatos, anunciados el lunes por Claudio Tapia.

A través de un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino detalló en 11 puntos las medidas tomadas con respecto a los torneos por la pandemia del Coronavirus.

De esta manera, y luego de que Claudio Tapia lo anunciara el lunes en declaraciones televisivas, se oficializó este martes la finalización de la temporada 2019-2020 de todas las categorías del fútbol argentino, como así también la suspensión de todos los descensos. Y dentro de esto, se estableció que la próxima, siempre y cuando lo permita el Gobierno Nacional, arrancará en enero y durará hasta diciembre, como sucede en los otros países que integran la Conmebol.

En el texto, la AFA sostiene que mantener los torneos en "estatus de suspensión" no hacía "otra cosa que agravar, bajo un estado de incertidumbre indefinida, la penosa situación" de los clubes ya que no hay "indicios" de una fecha de regreso pero con seguridad "no será antes del 30 de junio". Y sobre la anulación de los descensos, alegó que esa decisión se apoya en que la AFA "no puede agravar la ya penosa situación económica de los clubes con más incertidumbre" y "tampoco puede castigarlos con descenderlos cuando deportivamente no habían descendido".

LAS COPAS. Al tomar esta decisión, también quedó establecido quiénes serán los equipo que jugarán las copas Libertadores y Sudamericana. Y entre ellos, uno de los beneficiados es Lanús, que quedó clasificado a la Sudameriana al terminar décimo de la tabla general.

Los clasificados a las competencias internacionales, por ende, son: Boca, River, Racing y Argentinos a la Libertadores; y Vélez, San Lorenzo, Newell's, Talleres, Defensa y Justicia y el Granate a la Sudamericana.

Los otros equipos que se clasificarán a la Libertadores saldrán de la Copa de la Superliga y de la Copa Argentina que, por el formato de la competencia, se podría realizar durante el segundo semestre, informaron desde la casa madre del fútbol argentino.

EL ASCENSO. Dentro del comunicado, se estable que, si la situación del Coronavirus se resuelve y se puede volver a competir, los ascensos las distintas categorías se resolverán dentro del campo de juego durante el segundo semestre. Lo que está definido es cómo se llevarán a cabo.

"En cuanto a los ascensos de las demás categorías, sería prematuro adoptar una decisión que establezca, en el estado de la situación actual, un mecanismo para determinar los ascensos, habida cuenta que el corrimiento de la próxima temporada para 2021 permite diferir la decisión teniendo en cuenta la posibilidad de que se habilite, en las condiciones adecuadas, la realización de partidos de fútbol en un ámbito de espectáculo deportivo con afluencia de público", destaca la AFA en el boletín publicado.