De común acuerdo, el entrenador arregló su salida del Milrayitas tras un semestre poco satisfactorio. La dirigencia ya inició la búsqueda de su reemplazante.

Luego de varias idas y vuelta, de reuniones que se dilataban, este viernes se aclaró el panorama en el mundo Los Andes: el entrenador Juan Carlos Kopriva llegó a un acuerdo con los dirigentes y no continuará más al frente del primer equipo del Milrayitas.

El entrenador se reunió en horas del mediodía con miembros de la Comisión Directiva y arregló los últimos detalles para ponerle la firma a su desvinculación del club, luego de un semestre en el que "no se cumplieron los objetivos mínimos" planteados al inicio de la temporada, informaron desde la dirigencia.

En este semestre, Los Andes se quedó lejos de la pelea por el título y tampoco logró clasificarse a la Copa Argentina, al quedar octavos con 25 unidades, producto de siete victorias, cuatro empates y seis derrotas.

#FútbolProfesional Informamos que el entrenador Juan Carlos Kopriva y su equipo técnico dejaron este mediodía de estar al frente de nuestro plantel en común acuerdo con la Comisión Directiva y el Departamento de Fútbol Profesional. pic.twitter.com/8zjMHsh5BZ — Club Los Andes (@clublosandes) December 13, 2019

En este contexto, y ya arreglada la salida de Kopriva, la dirigencia ya inició la búsqueda de un nuevo entrenador y este viernes habrá varias reuniones para empezar a definir el tema. "La idea es resolverlo antes del lunes. Ya una idea del prototipo de técnico que queremos", informaron desde el club.

Hasta el momento, y tras caerse los primeras opciones, la dirigencia no tiene un candidato firme. Y es que Walter Lemma y Leandro Stillitano, que eran las prioridades que se manejaban por Santa Fe y Portela, le surgió la posibilidad de dirigir en México y Los Andes no puede competir con esos salarios. Tampoco está en carpeta el nombre de Fabbiani, que pidió una reunión y presentó un proyecto, pero no es el perfil que se busca.

Por eso, con este panorama, se vendrá días movidos en el mundo Los Andes. Por lo pronto el plantel quedó licenciado hasta el 2 de enero, día elegido para iniciar la pretemporada de cara al segundo semestre de la temporada.