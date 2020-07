Julieta Prandi tuvo una relación durante el verano con Claudio Contardi, de Airbag, y ahora se vincula con otro rockero.

Los rumores y las malas lenguas dan cuenta de que la blonda modelo tiene un amorío con Lisandro Aristimuño, luego de que se tiraran buena onda en las redes sociales.

“Me pareció un disparate", aseguro Juli y y luego agregó: "Sí, nos seguimos y me gusta su música. Pero no es la persona que yo estoy conociendo... Y éste sería el tercero que me inventan”.

“Agradecería que dejaran de hacerlo porque pueden molestar a terceros que nada tienen que ver", sentenció.