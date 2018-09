Un grupo de adolescentes que se dedica a hacer competencias de rap en la Plaza UPA decidieron festejar su primer aniversario con un evento para ayudar a un comedor.

Cientos de adolescentes desde hace un año comenzaron a juntarse los miércoles en la Plaza UPA de Fiorito para realizar competencias de rap, y para festejar el primer aniversario de dicho encuentro decidieron organizar el festival solidario “Recondo Free” que se llevará a cabo el próximo viernes a las 16.

La convocatoria no sólo invita a pasar una tarde de danza y buena música, también van a estar juntando alimentos no perecederos para donar al Comedor Infantil Gabriel Miró de Fiorito.

Laura “Fheky” Gómez, creadora de las competencias de rap y organizadora del festival solidario explicó: “Esto comenzó para que los jóvenes encuentren en el arte la posibilidad de alejarse de otras cosas que pueden llegar a perjudicar sus vidas y como fue creciendo e incorporando a muchos adolescentes decidimos festejarlo de esta manera”.

Alrededor de 100 jóvenes de 15 años en adelante se han incorporado a la iniciativa durante el transcurso de todo el año.

“Como esto comenzó un 13 de septiembre, decidimos festejar el aniversario un día después con todos los que se han sumado que no son sólo son chicos de Fiorito, ya que llegan de todas las zonas para incorporarse a las competencias o batalla de gallos, como también lo llamamos”, manifestó Gómez que además es profesora de danzas urbanas.

Aquellos que quieran conocer este grupo y además ayudar al comedor van a encontrarse no sólo con las competencias, también van a presentar shows en vivo vinculados al rap y el trap.

Respecto al comedor al que van a donar los alimentos, la profesora comentó: “Es un espacio que recibe a chicos del barrio con necesidades y donde además dictan talleres gratuitos”, finalizó.