El goleador histórico del Granate acercó posiciones con la dirigencia y remarcó que está "cerca de renovar" su contrato. El vínculo sería por una temporada.

La novela entre José Sand y Lanús parece llegar a su final, con un desenlace feliz para todo el pueblo granate: ya hay un punto de acuerdo entre ambas partes y de no mediar complicaciones, el "Pepe" seguirá siendo el nueve del equipo que comanda Luis Zubeldía.

La mayor traba de la negociación fue resulto en los últimos días y todo parece más que encaminado. Tanto el jugador como la dirigencia cedieron terreno en lo que era la lucha por la extensión de la renovación, donde el club quería una renovación por seis meses y el jugador por un año y medio, y los hinchas del Granate no pueden esconder su felicidad.

Así lo confirmó el propio delantero, que señaló que está "cerca de renovar" con el Granate luego de semanas de charlas y de versiones cruzadas, con diferencias que parecían inalcanzables.

"Lanús hizo un nuevo ofrecimiento por un año y estamos cerca de renovar. Si arreglo con Lanús, va ser mi último año", dijo el "Pepe", el goleador histórico del Grana, a DirecTV para darle una gran noticia al entrenador Zubeldia y dar una tranquilidad a la dirigencia.

Sand es uno de los cuatro futbolistas que finalizó su contrato con la institución el 30 de junio (junto a Carlos Auzqui, Agustín Rossi y Ezequiel Muñoz) y su renovación no resultó sencilla, a tal punto que, luego de varias declaraciones del delantero en distintos medios de comunicaciones, se vía muy complicada.

Todo eso es cuestión es el pasado. Ya hubo un acercamiento, se pusieron de acuerdo en la cantidad de meses que durará la extensión, por eso en los próximos días, de no mediar complicaciones, llegará rúbrica oficial.

Y Sand, a su vez, deslizó que podría ser los últimos meses como futbolista profesional."Me agarró un bajón con mi continuidad pero por suerte ahora está muy avanzada. Si en junio próximo veo que no rindo me voy a mi casa. Me hubiera retirado a fin de año si no había pandemia", concluyó.