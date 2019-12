View this post on Instagram

Esta soy yo con pelos de Tarzan y ojos chinos después del primer sold out de anoche y lista para el segundo de hoy. Es un cierre de año increíble que no sería posible sin ustedes que me bancan a muerte. Me tomé unos mates recién con el termo de La Tonta y fue inevitable no pensar en lo que creció este proyecto en un año. El año pasado cerrábamos La Tonta Tour en el Opera también, pero con un show que nos costó vender. Mientras tanto, como de costumbre, me criticaban y me fajaban en todos lados. Dolió, duele a veces, y me pregunto cuánta gente habrá que deja de luchar y de hacer lo que quiere por el dolor que causan las críticas ajenas y los comentarios violentos y humillantes. Yo tengo una personalidad de mierda (heredada de mi abuela Beba y mi papá) tengo carácter fuerte y digo todo lo que pienso, necesito siempre expresarme, descargarme, a veces llorar, pero sigo con mi vida y mis sueños como una ninja con espada. Pienso que debe haber mucha gente ahí afuera que quede paralizada y que tome decisiones y cambie de rumbo debido a las agresiones y a la gente que tira mierda para que uno se sienta mal. Solo paso a decir dos cosas, uno, que más allá de que duela y que uno se sienta solo y muchas veces flaquee y no tenga los ovarios para salir con toda a pesar de las críticas, HAY QUE SALIR CON TODA A PESAR DE LAS CRÍTICAS. Palmadita a los ovarios y adelante, siempre siempre siempre. Sobre todo nosotras las minas, que somos las que aún tenemos q pagar el impuesto de ser mujer. Dos, es tiempo de que la gente infeliz que solo se siente rancia con respecto a sus vidas y a ellos mismos, dejen de romper las pelotas y andar lastimando y haciendo comentarios de mierda haciéndose los pillos, los graciosos. Lastiman gente, la que no tiene autoestima, la que está sola pasando un momento de mierda, la hacen más mierda loco. Sean responsables. Júntense, hagan mate amargo y compartan su veneno entre ustedes, dejen de agredir públicamente como si nada. HAGAN SU VIDA BBS! Si son buena gente, confían, se untan en manteca (pa que resbale todo) y siguen con los ovarios en alto, todo llega! Te lo digo yo q ahora llené 2 Operas en 14 horas. TOMA PA VO’ ARRIBA LAS PI LUCHONAS 💪👭💚