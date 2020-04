Aseguran que muchas familias no están pagando las cuotas y que algunos ya dieron de baja a sus hijos. Piden ayuda del Municipio para evitar "desaparecer".

La cuarentena golpeó fuerte a los jardines maternales y de infantes de Avellaneda. Las instituciones que no cuentan con subvención estatal están en crisis, debido a que cada vez más familias no pueden afrontar las cuotas o están pidiendo la baja de la matrículas. Por eso solicitaron ayuda a la Secretaría de Educación municipal para poder sobrevivir.

La situación la plantearon a través de una carta que lleva la firma de 12 establecimientos, privados aunque, según pudo saber La Unión, con el correr de las horas se fueron sumando otras entidades.

La explicación que ofrecieron es simple: "La gran mayoría de las familias que componen nuestros jardines trabajan de manera independiente, ejercen empleos que aún no han percibidos sus ingresos y se ven afectados económicamente no pudiendo cubrir la cuota mensual de la institución". A esto se suma que los jardines están perdiendo alumnos.

"La matrícula de estudiantes que componen a las instituciones es baja y los costos que nos implican llevarla adelante son muy altos y sumamente costosos. Al día de la fecha, hemos contado con un parcial de la cuota mensual de algunas de las familias que hacen a cada jardín", agregaron. Los números no cierran por ningún lado.

Ante esta situación, los establecimientos educativos solicitaron "una ayuda económica" para poder asegurar los sueldos de los docentes y "mantener en pie" sus servicios, durante la cuarentena. "Hoy en día nos vemos afectados en una emergencia económica crítica como instituciones que nos remite a desaparecer. Necesitamos ayuda", clamaron.

Y señalaron: "Como instituciones de atención a la primera infancia respondemos a las necesidades individuales y sociales del niño, basado en una eficaz interrelación institución-familia. Contamos con alumnos con necesidades educativas especiales, bajo la inclusión buscamos todas las alternativas viables para que el niño logre un aprendizaje significativo, garantizando sus Derechos y cumpliendo con todos los requisitos según la ley".

La nota lleva la firma de los jardines “Corazón de león” , “Francoise Dolto”, “Luz de luna”, "Federico Froebel", “Nidito de amor”, “San Agustín”, “Primera Huella”, “Heydi”, “Cielo Azul”, “San Miguel”, “San Francisco”, entre otros, que esperan "una respuesta favorable".

LA NOTA QUE PRESENTARON

A la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Avellaneda

Presente

En el marco de la Pandemia del Coronavirus (COVID 19) que nos aqueja de manera excepcional y mundial nos dirigimos a ustedes, los Jardines Maternales y de Infantes de la Ciudad de Avellaneda (sin subvención estatal) con motivo de exponer nuestra situación actual.

La comunidad de las familias que componen nuestros jardines la gran mayoría de las mismas trabajan de manera independiente, ejercen empleos que aún no han percibidos sus ingresos y se ven afectados económicamente no pudiendo cubrir la cuota mensual de la Institución. Lo que nos lleva a que no podamos cubrir los gastos fijos mensuales: sueldos de los docentes y no docentes, administrativos, alquileres de los edilicios, cargas sociales de AFIP e IPS, impuestos, servicios, etc.

Como Instituciones de atención a la primera infancia respondemos a las necesidades individuales y sociales del niño, basado en una eficaz interrelación institución-familia. Contamos con alumnos con necesidades educativas especiales, bajo la inclusión buscamos todas las alternativas viables para que el niño logre un aprendizaje significativo, garantizando sus Derechos y cumpliendo con todos los requisitos según la Ley Provincial y la Resolución 1664/17.

En la actualidad los docentes están garantizando la continuidad pedagógica desde sus casas y conteniendo a las familias y niños en esta difícil situación.

La matrícula de alumnos que componen a las Instituciones es baja y los costos que nos implican llevarla adelante son muy altos y sumamente costosos. Al día de la fecha, hemos contado con un parcial de la cuota mensual de algunas de las familias que hacen a cada jardín.

El resto de las familias aún no han podido abonar la misma y han solicitado la baja para todo el Ciclo Lectivo 2020. Por dicha situación nos vemos en la obligación de solicitar una ayuda económica para poder asegurar los sueldos de los docentes y garantizar la educación de nuestros alumnos durante la cuarentena y después de la misma mantener de pie a nuestras Instituciones (alquileres), Personal auxiliar, administrativo y otros. Hoy en día nos vemos afectados en una emergencia económica crítica como Instituciones que nos remite a desaparecer.

Necesitamos ayuda.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable.

Saludos cordiales