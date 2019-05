La franquicia argentina logró la cuarta victoria consecutiva, al vencer a Stormers por 30-25 en Liniers y acercarse a los play-offs. Ahora se viene otra gira para asegurar la clasificación.

Jaguares se hizo grande y acumuló su cuarta victoria consecutiva en el Super Rugby, al vencer como local a Stormers por 30-25 en un final no apto para cardíacos.

Este triunfo, clave ante los sudafricanos, coloca a la franquicia argentina con inmejorables chances de alcanzar los play-offs, ubicándose en la sexta posición de la tabla general y escolta a un punto de Bulls y Sharks en la Conferencia África. Ahora se viene una gira tremenda por Australasia, que comenzará frente a Highlanders por la semana 13.

El equipo dirigido por Gonzalo Quesada salió decidido al campo de juego de Vélez a levarse por delante a Stormers y logró sacar una considerable ventaja de 10-0, pero con el correr de los minutos la visita se puso a uno, aunque en el cierre un penal estiró a 13-9.

El complemento se hizo más duro. Jaguares logró reponerse al descuento de los sudafricanos con otro try, pero la última media hora fue palo y palo. Stormers se puso a solo cinco puntos y tras la chicharra dispusieron de dos líneas cerca del ingoal argentino, pero la furia y la firmeza de Jagures desbarató los intentos y todo terminó en festejos.

Los puntos argentinos llegaron por intermedios de los tries de Pablo Matera, Ramiro Moyano y un try penal, más dos conversiones y tres penales de Domingo Miotti.

«Irse con dos triunfos de local es totalmente positivo, después de una cuarta victoria que nos llena de esperanzas para lo que se viene», afirmó Matías Orlando tras el encuentro.

Síntesis

Jaguares (30): Emiliano Boffelli; Sebastián Cancelliere, Matías Moroni, Matías Orlando (capitán) y Ramiro Moyano; Domingo Miotti y Tomás Cubelli; Marcos Kremer, Tomás Lezana y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Santiago Medrano, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Gonzalo Quesada. Ingresaron: Mayco Vivas, Julián Montoya, Javier Ortega Desio, Rodrigo Bruni y Joaquín Díaz Bonilla.

Stormers (25): Damian Willemse; Sergeal Petersen, JJ Engelbrecht, Dan Kriel y Dillyn Leyds; Jean-Luc du Plessis y Herschel Jantjies; Cobus Wiese, Kobus van Dyk y Jaco Coetzee; JD Schickerling y Eben Etzebeth; Wilco Louw, Bongi Mbonambi y Steven Kitshoff (capitán). Entrenador: Robbie Fleck. Ingresaron: Seabelo Senatla, Johan du Toit, Damian de Allende, Scarra Ntubeni, Corne Fourie, Sikhumbuzo Notshe, Neethling Fouche y Justin Phillips.

Tantos PT: 4m. Try de Matera convertido por Miotti (J); 10m., y 41m. Penales de Miotti (J); 16m., 24m., y 30m. Penales de Du Plessis (S). Tantos ST: 4m. Penal de Du Plessis (S); 12m. Try de Moyano convertido por Miotti (J); 18m., y 21m. Penales de Willemse (S); 24m. Penal de Miotti (J); 31m. Try penal (J); 34m. Try de Senatla convertido por Willemse (S).

RESULTADOS – SEMANA 12: Crusaders 21-Sharks 21; Reds 32-Sunwolves 26; Hurricanes 29-Rebels 19; Highlanders 31-Chiefs 31; Brumbies 26-Blues 21; Bulls 28-Waratahs 21 y Jaguares 30-Stormers 25.

Conferencia África: Bulls y Sharks 28; Jaguares 27; Stormers 24; Lions 22.

Conferencia Australia: Rebels y Brumbies 24; Reds 22; Waratahs 21; Sunwolves 12.

Conferencia Nueva Zelanda: Crusaders 42; Hurricanes 36; Highlanders 25; Blues 21; Chiefs 19.