El volante, de último paso por Brown, llegó a un acuerdo con los dirigentes del Tallarín y ya se sumó a los entrenamientos por Zoom. En las próximas horas firmará su contrato.

El mediocampista Iván Becker, de último paso por Brown de Adrogué, llegó a un acuerdo con la dirigencia de Talleres de Escalada y será el segundo refuerzo del equipo de Rodolfo Della Picca de cara a la definición de la Primera B.

El volante le confirmó esta noticia a Diario La Unión y comentó que este miércoles se sumó a los entrenamientos que el plantel albirrojo lleva adelante por Zoom en medio de la pandemia del Coronavirus. “Ya está todo acordado, pero aún no firme”, comentó Becker para anunciar su llegada a la institución sureña.

La llegada este mediocampista oriundo de San Nicolas, que durante la pandemia se encargó de hacer ollas populares con sus amigos para las personas más necesitadas, se convirtió en la segunda contratación del equipo de Escalda en el actual mercado de pases, pero en las próximas horas se le podría sumar dos más: el mediocampista central Agustín Briones y el atacante Gonzalo Vivanco, según consigna el medio partidario Frecuencia Albirroja.

Becker, en el elenco de Adrogué, jugó 12 de los 21 partidos que disputó el Tricolor en la actual temporada de la Primera Nacional y no convirtió goles. Anteriormente había jugado en Estudiantes de Buenos Aires, Acassuso, Fenix, Deportivo Madryn y Defensores de Belgrano.

"Me gustó la propuesta porque Talleres es un club ordenado y además tengo amigos en el club como Cristian Godoy y el Pato Romero. Además, a este cuerpo técnico lo tuvo en años anteriores (en su paso por Acassuso) y me ha ido bien con ellos. Espero que este año no sea la excepción", remarcó el mediocampista en diálogo con este medio.

Por otra parte, en cuanto a renovaciones, los medios oficiales de Talleres oficializaron en las últimas horas la firma de los contratos de los defensores Nicolás Sainz y Patricio Romero, el primero lo hizo hasta diciembre del 2020 y el segundo firmó por una temporada y media.