Los tótems ya funcionan en 12 puntos de la ciudad. Cuentan con puertos USB y paneles solares para que los vecinos lo puedan utilizar en cualquier momento del día.

En algunas plazas de Almirante Brown la tecnología parecería haber llegado para quedarse. En los últimos días el Municipio instaló torres alimentadas con energía solar que tienen puertos USB para que los vecinos puedan cargar su celular en cualquier momento del día. Las columnas también ofrecen servicio de wi-fi libre y gratuito durante las 24 horas.

Actualmente, son 12 las estaciones que ya funcionan en las zonas más transitadas de la ciudad. Están ubicadas, por ejemplo, en la Plaza Brown, de Adrogué; en la estación de Claypole, junto al nuevo skate park; en el Polideportivo Municipal de Don Orione; en el Circuito Recreativo de Longchamps; y en la plaza Madre Teresa de Calcuta, de San José.

Se trata de torres de tres metros con cuatro puertos USB y un estante a media altura para apoyar el teléfono. Son fáciles de identificar: en su extremo superior tienen un panel solar que absorbe energía y un cartel con la leyenda: “Estación solar. Cargá tu celular”.

Para usar los “tótems” los vecinos solo deben acercarse con un cable de cargador. Martín Ibáñez ya probó el que se ubica a metros del Palacio Municipal. “Andaba con poca batería y me topé de casualidad con este dispositivo porque la verdad no sabía que existían. Cargué un poco el celu para que me dure en el viaje en colectivo hasta llegar a la facu”, contó.

La iniciativa, explican en el Gobierno local, se da en el marco del programa "Brown Verde". “Tiene como objetivo hacer de Almirante Brown un distrito más sustentable y generar conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente”, explicaron.

El secretario de Modernización, Pablo Fontdevila, subrayó que en una época como la actual, en la que la mayoría de las personas andan con sus celular todo el tiempo encima, estas torres lo que permiten es que los vecinos y las vecinas puedan estar conectados.

Tras la instalación de las primeras estaciones solares, desde el área ya anticiparon que “el objetivo es sumar más en nuevos espacios verdes de todas las localidades” a corto plazo.