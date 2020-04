El volante del Gasolero contó cómo atraviesa los días de cuarentena mientras aguarda por el regreso del fútbol. Vive a un piso de diferencia de Sebastián Prieto en un departamento y para pasar mejor el encierro se compró ¡una consola de juegos Sega!

Emanuel Ibáñez se prendió a la propuesta del Instagram de Temperley y respondió todas las preguntas del ping pong Gasolero.

En un ‘live’ de casi media hora, habló de fútbol y del equipo, y también cómo pasan sus días de cuarentena. Protagonizó un momento divertido para los hinchas cuando contó que se compró una consola de juegos Sega, famosa a finales de los años ’90 y juega el Mario Bross.

“Antes de ayer me compré un Sega. Lo que hace la cuarentena. Me maté jugando toda la tarde. Ya no se qué hacer pero bueno, estoy tranquilo. Jugué con Seba Prieto, estamos viviendo en el mismo edificio así que aprovechamos para hacer algo”, detalló entre risas.

Entre las preguntas, habló de referentes en su puesto y de gustos personales. Así, por caso, se reconoció fanático de Enzo Francescoli y marcó como espejo en su lugar a Enzo Pérez. “No miro tanto fútbol del ascenso pero me gustan jugadores. Cabrera, volante de Estudiantes de Rio Cuarto, me gustó mucho como juega, muy interesante”, expresó.

Con ocho goles en su carrera, contó que el más lindo se lo marcó a Deportivo Morón. “Una semana antes había pasado lo de Enzo (Baglivo) y veníamos mal de la cabeza. Con todo lo que pasó, pudimos jugar bien, ganar y en lo personal dedicarle el gol a él. Darle fuerzas”, dijo.

Consultado por su peor partido, recordó el cruce de este campeonato contra Platense: “Ganamos 1 a 0 pero no tuve una buena tarde. No podía agarrar la pelota, ellos nos complicaron mucho. Me quedo marcado porque no tuve tenerla ni jugar”.

Más distendido, marcó a Mauro González “como el más loco del plantel Gasolero” y confesó que le gustaría tener al Carlos Valenzuela, hoy en Barracas, como compañero. Y no se olvidó de Los Andes: “Me gustaría jugar con ellos. Es un clásico y me quedó la espina de no haberlos podido enfrentar en el último torneo”.