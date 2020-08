Hasta el momento hay ocho choferes contagiados y tres en aislamiento. Los trabajadores denuncian que la empresa "no cumple" los protocolos y "no toma noción" de la situación.

Los trabajadores de la línea de colectivos 164 están preocupados. Desde que la cantidad de casos de Coronavirus comenzó a multiplicarse en la firma perteneciente al Grupo Dota, los choferes creen que "el virus ya circula dentro de la empresa". Por eso salieron a exigirle a las autoridades que cumplan las medidas de seguridad para "detener la situación a tiempo"

Hasta este viernes, ocho empleados fueron diagnosticados con Covid-19, mientras tres permanecen aislados en sus hogares a la espera de ser hisopados. Uno de ellos es Hugo Wurtz, delegado. El martes, cuando comenzó a sentirse mal, le comunicó la situación a uno de sus superiores, pero en la empresa "no se activó ningún protocolo", confió a La Unión.

"A esta gente no le importa nada. El martes, cuando me agarró dolor corporal y no podía respirar bien con el tapaboca, le aviso al control ahí en la terminal: 'che, mirá que estoy con síntomas. ¿Qué hago? ¿Te entrego igual la planilla y el pomo de alcohol?' 'Sí, sí dejámela ahí', me dijo y me retiré como si nada", contó. Antes había llamado al 148.

Según el delegado, este tipo de actitudes son recurrentes por parte de la empresa. "Desde hace tiempo venimos denunciando todo tipo de incumplimientos, igual ellos hacen lo que se le canta. Eso se ve en que la gente se contagia cada vez más", señaló Wurtz, que por estas horas permanece en su casa a la espera que le hagan el test para ver si es Covid positivo.

El problema, para el representante gremial, es que los dueños de la línea "no toman noción" de la situación y del "peligro" que el virus representa tanto para los pasajeros que toman todos los días cualquiera de los ramales como para los choferes y sus familias.

"Si vos no desinfectás los coches como corresponde, si no ponés gente especializada a hacer esa tarea, porque las unidades las están desinfectando choferes, choferes que yo los he visto, no les dan nada, un guante de los que usan los mecánicos y un trapo, ¿qué medidas de seguridad me podés decir que estás tomando? Es una cargada eso", disparó.

Según confió, "hay cinco choferes que, según la empresa, sobran, entonces los ponen a desinfectar, sin darles los elementos de seguridad e higiene correspondientes". Uno de ellos en los últimos días dio positivo de Covid-19 y estuvo en contacto no solo con varias de las unidades, sino con cientos de trabajadores del turno mañana y tarde.

"Con este compañero yo tuve contacto. Y otros también. Obviamente él no sabía que era portador del virus, pero hubo varios charlando con él, siempre manteniendo una distancia prudencial, claro, ya sea en el playón o en la sala de espera (que tiene la terminal), y creemos que varios se pudieron haber contagiado", apuntó con preocupación.

La empresa hasta el momento no aisló a ningún trabajador de los que tuvieron contacto estrecho con este empleado infectado ni reforzó las medidas para cortar la cadena de contagios. "Al día de hoy siguen trabajando todos los que tuvieron contracto con el compañero, es un vergüenza", insistió Wurtz.

Según el delegado, los trabajadores "están con terror". "No saben qué hacer para tratar no llevar el virus a la casa. Sabemos que el virus circula, el virus está dentro de la empresa y a esta gente no le importa nada. Es una locura, no entiendo cómo no les importa", cerró.