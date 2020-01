Luego de tres días de intensa búsqueda, Ian Barr, de 20 años, que jugaba al rugby en el Club San Albano fue encontrado sin vida.

Desde el lunes, las autoridades policiales de Coffs Harbour estaban buscando a Ian Barr, el joven de 20 años oriundo de Lomas de Zamora que en noviembre de 2019 se había ido a vivir a Australia, y fue visto por última vez en Mullaway Beach cuando se metía al mar con unos amigos y lo arrastró la corriente.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por las autoridades marítimas de Australia porque el joven había sido visto por última vez en dicha playa que no tiene control.

Barr vivía en Nueva Gales del Sur desde hacía tres meses, llegó el lunes a las 17.30 a la playa con sus amigos. En ese momento, decidió meterse al mar y, según confirmaron los testigos, el oleaje era muy fuerte y se lo llevó.

La decisión de irse a vivir a otro país le había costado, pero lo celebró a través su cuenta personal de Instagram con un mensaje motivador. “Es increíble la cantidad de excusas que creamos para no luchar por nuestros sueños, siempre buscando un porqué o pensando que tendremos las mismas oportunidades más adelante (…) No hay éxito sin fracasos. No hay fracasos si no hay intentos. Intentalo, disfrutá de tu LIBERTAD”, escribió.