Un nuevo dato complica aún más la situación de Jorge Adrián Cardozo. La persona que difundió los audios por WhatsApp, aseguró que en el teléfono tenía fotos y videos de una menor de edad.

La persona que le compró el celular a Jorge Adrián Cardozo, el hombre que admitió por audios de WhatsApp haber violado a su hija de seis años, contó cómo fue que descubrió los archivos en el teléfono y dio nuevos detalles que podrían complicar aún más al acusado.

Sin revelar su nombre, en declaraciones a Crónica TV, confió que el celular llegó a sus manos no a través de Cardozo, sino a través de "un pibe" del barrio. "Vino otro chico y me dijo: 'No me cargás el teléfono, que lo quiero vender'. Y le pregunté cuánto quería", relató.

Al revisar el aparato, en la galería se dio cuenta que habían fotos y videos de una menor de edad. "Entonces agarro y miró en el WhatsApp como para saber con quién se mandaba esas cosas. Cuando miro, había un contacto que lo tenía agendado como 'Nena'", apuntó.

"Y ahí estaba toda la conversación. Él le hablaba a la nena y le pedía que le mande fotos, que le mande videos", explicó. Según confió la chica "debería tener 9 o 10 años". El testigo de identidad reservada aseguró que se trataría de "otra nena", no de su hija.

En medio de otra situación, el testigo protegido encontró lo audios que el fin de semana se transformaron en trending topic porque allí el acusado relata cosas grotescas, como por ejemplo, cómo había forzado a su hija de seis años para que le practique sexo oral.

"Lo primero que hice es le mandé a todos esos audios a sus contactos, a un grupo que él estaba y tenía el número de la señorita del jardín. Le dije que por favor hagan algo", afirmó

Su exmujer, madre de la nena, reconoció que la voz en los audios era la de Cardozo, pero pidió "que no se difundan". "Estamos devastados. Todo esto es muy doloroso. Pido respeto por mi hija. Cuando esto se resuelva, voy hablar", dijo en un breve diálogo con la prensa.