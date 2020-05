El intendente interino, Gastón Granados, habilitó a los administradores de los barrios cerrados a retomar ciertas actividades. Antes deberán pedir autorización al Municipio.

La cuarentena comenzó a flexibilizarse más rápido de lo esperado en Ezeiza. El intendente, Gastón Granados, firmó una resolución que habilita a los vecinos que viven en countries o barrios cerrados a practicar ciertos deportes y actividades recreativas. La medida, aclararon, no beneficiará a los propietarios que tengan casas de fines de semana.

En Ezeiza hay 15 barrios cerrados, countries y clubes de campo. La mayoría están en la zona de Canning. A principios de mayo los administradores recibieron la noticia de que podrían pedir autorización para reactivar algunos deportes, siempre y cuando se respete el protocolo sanitario. Por ejemplo, tenis y golf son algunos de los permitidos.

Los barrios cerrados que quieran retomar algunas de estas actividades deberán enviar una petición al Municipio explicando cómo se desarrollarían y cuáles serían las medidas de prevención que tomarán. En la Comuna evaluarán las solicitudes y resolverán.

Desde el Gobierno local explicaron que se trata de permitir a quienes viven en los countries puedan salir a correr, patinar, andar en bicicleta por las calles internas, o en los casos que el predio cuente con esas instalaciones, puedan jugar usar algunas de las canchas.

"Quedan excluidos de estos permisos toda actividad que conlleve una reunión de personas dentro del barrio. Ejemplo: uso de gimnasios, encuentros sociales en espacios comunes o en Salones de Usos Múltiples", comentaron. También el fútbol, el vóley o el básquet.

No podrán realizarse actividades que conlleven la agrupación de gente y al mismo tiempo que no permitan cumplir con el distanciamiento social. Solo se podrán realizar deportes o actividades físicas individuales y que no impliquen ningún tipo de contacto con otros.

"Seguramente va a ver críticas por esta decisión. Y dirán que los ricos tienen privilegios. Y no es así como lo vemos nosotros. Las administraciones de esos lugares serán responsables de hacer cumplir las normas. Y seremos muy estrictos", se atajó el jefe comunal interino, hijo de Alejandro Granados, que está de licencia médica.

SIN CAMBIOS. Esta situación generó que los gerenciadores y administradores de los countries de Esteban Echeverría presentaran pedidos similares para retomar ciertas actividades. Según confirmaron desde el Municipio, todas fueron denegadas.

"Recibimos muchos pedidos, y todos fueron denegados”, dijeron tajantes desde la Comuna. “La cuarentena se mantiene exactamente igual hasta el 24 de mayo”, resaltaron.

El Venado Country Club fue uno de los establecimientos que elevó esta solicitud. El pedido fue firmado por dos médicos residentes del barrio, el pediatra Ariel Plager y Graciela Sorrentino, ex directora del Hospital de Ezeiza.

La situación generó opiniones contrapuestas entre los vecinos.