El periodista contó que sintió algunos síntomas, pero que no se esperaba el resultado. Se realizó el hisopado luego de que diera positivo un compañero de la radio.

El periodista Gustavo López confirmó que se sumó a la lista de trabajadores de los medios que se infectó de Coronavirus.

"Quiero comunicarles algo a mis compañeros, porque todo el mundo me llamó al mediodía... Les quiero decir que me dio positivo el examen de COVID-19. Yo fui por las dudas a hacérmelo, sentía apenas un dolor de cabeza y no más que eso. Por las dudas, porque un compañero nuestro había dado positivo. La radio, por precaución, me dijo que fuera hisoparme", contó en su programa de La Red.

El periodista oriundo de Lanús también agregó: "Tuve dolor de cabeza y resfrío miles de veces, pero me dio positivo. No lo podía creer, me la jugaba a que daba negativo por cómo me sentía",

Gustavo engrosa la lista que ya tiene a un tendal el figura de las radio y la televisión.