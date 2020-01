El experimentado arquero, con pasado en Primera División y Europa, desechó la propuesta del Gasolero, a la espera de un ofrecimiento de la Superliga.

Después de lo que significó la salida de Matías Castro, Temperley salió rápido a buscar un sustituto. Y sus primeros cañones apuntaron al experimentado Guillermo Sara, que no tiene club y suma una inactividad de seis meses. Sin embargo, el "1" no aceptó la propuesta del Celeste y sigue esperando por un ofrecimiento de un equipo de la Superliga.

El arquero rafaelino, que no consigue club desde su salida de Lanús a mitad del año pasado, fue tajante con la repuesta que le dio a los dirigentes del Gasolero ya que, según le comentaron del club a Diario La Unión, Sara les dijo que "no quiere bajar a la Primera Nacional", a pesar de que hoy no tiene un ofrecimiento formal de la máxima categoría.

Ante esta negativa, desde la dirigencia comentaron que está "muy difícil" encontrar un arquero para reemplazar al uruguayo, ya que no hay muchas opciones en este mercado de pases. Y hasta el momento no pudieron avanzar con ninguna. "Se fueron cerrando varias puertas y aún no hay nada firme", informaron.

Entonces, mientras el plantel continúa con su puesta a punto en la pretemporada de Tandil, el cuerpo técnico encabezado por Perazzo y los miembros de la sub-comisión de fútbol agudizan el ingenio para reforzar un puesto sensible para el DT, ya que con la salida de Castro perdió a uno de sus pilares. Algo que, por lo pronto, parece muy complicado.

¿SE ACERCA FRANCO? El delantero Nicolás Franco, el gran apuntado para reforzar el ataque de Temperley, está cada vez más cerca del Gasolero y, según le comentaron a este medio, entre el miércoles o el jueves puede haber novedades importantes respecto a su contratación. En el Gasolero, que necesita un "nueve", son optimista.