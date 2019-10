El DT del Manchester City valoró el trabajo del DT de River y hasta cuestionó que no aparezca nominado entre los mejores entrenadores del mundo.

La actualidad de River y el prestigio que ha ganado Marcelo Gallardo en los últimos años le valieron que entrenadores de la talla de Pep Guardiola lo llenen de elogios.

A días de la entrega de los premios The Best 2019 (donde resultó ganador el alemán Jürgen Klopp), Pep habló sobre la ausencia del DT de River.

“No entiendo cómo Gallardo no está nominado entre los mejores entrenadores del mundo, no solo por un año, sino por tanto tiempo”, dijo Guardiola en una entrevista concedida a TNT Sports.

“Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble, a nivel de resultados, de darle consistencia año tras año. Se van jugadores, pero sigue estando. Hay cosas que no me explico mucho, en los nominados de entrenadores del año no está nunca, parece que solo existe Europa en el mundo”, se quejó Guardiola.

A su vez, el ex DT de Barcelona de España expresó su deseo de enfrentarse a un equipo conducido por Gallardo. “Ojalá pueda enfrentarme a sus equipos, sería muy bonito”, añadió Pep.

¿Será un guiño para que el Muñeco desembarque en el fútbol de Europa en el futuro inmediato?...