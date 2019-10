A Boca no le sobró nada frente a un Defensa y Justicia que lo arrinconó hasta el final en busca de la igualdad. Agustín Almendra la clavó en el primer tiempo y entre López, Izquierdoz y Andrada bancaron la ventaja para ser únicos líderes del campeonato.

Ganó y punto. Como viene sucediendo en este último tiempo. Con lo justo y necesario Boca le ganó por 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela y recuperó la soledad de la punta en la Superliga. El Xeneize le sacó tres de ventaja a Argentinos y cuatro a River.

Después del cimbronazo en el Monumental, Boca debía demostrar una prueba de carácter en un estadio complicado como el Tito Tomaghello y ante un duro rival como Defensa y Justicia. Por más que Gustavo Alfaro cambió piezas, varios de los que entraron al campo de juego rendían examen de cara a la revancha con River por la Copa Libertadores: Buffarini, Fabra, Zárate, Almendra, Obando entre otros futbolístas.

Boca sacó fuerzas a partir de su defensa, con dos volantes centrales y Obando y Zárate bien abiertos por las bandas, Mac Allister por el medio y Hurtado en el área. La presión visitante en un saque de arco de Unsain dio sus frutos. El venezolano provocó el error, Mac Allister asistió a Zárate que encaró en diagonal hacia la medialuna y tras dos rebotes en los defensores apareció Almendra que cruzó el remate a la izquierda.

En ventaja, la visita trabajó el partido con más serenidad, mientras Defensa seguía con pelota al piso buscando de penetrar en una defensa que se cerraba muy bien. El juego lejos del arco de Andrada era la premisa primordial del equipo de Alfaro.

El Halcón acarició el empate en el primer tramo del complemento. Castro ingresó por derecha, picó el balón sobre la salida de Andrada pero López sacó en la boca del arco. Una situación muy clara que envalentonó al equipo de Mariano Soso en ir por más.

Cuando el trámite se cayó (y Boca también) Alfaro cambió figuritas: afuera Zárate y Mac Allister, adentro Tevez y Reynoso). Pero no pudo tener el control y quedó a la suerte de un Defensa que buscaba sin pausa. Delgado ensayó un centro al que Izquierdoz llegó exigido y del rechazo el Cuqui Márquez quedó de frente a Andrada pero su cabezazo se fue arriba.

Boca terminó atrincherado en su área, con Licha López y el Cali Izquierdoz aguantando todo lo que caía cerca de su arco. Con Defensa yendo al frente, sin claridad, pero confiando hasta lo último. No se le dio. Este Boca no brilla, no genera, pero gana y es efectivo. Y manda en la Superliga mientras ordena su cabeza pensando en River y en la Copa.

La Síntesis

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Julio González, Juan Rodríguez, Héctor Martínez y Rafael Delgado; Alexis Castro, Diego Rodríguez, Raúl Loaiza y Neri Cardozo; Nicolás Fernández y Fernando Márquez. DT: Mariano Soso.

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Iván Marcone y Agustín Almendra; Agustín Obando, Alexis Mac Allister y Mauro Zárate; Jan Hurtado. DT: Gustavo Alfaro.

Gol PT: 19m. Agustín Almendra (B). Cambios ST: 11m. Nicolás Maná por González (DJ), 21m. Carlos Tevez por Zárate (B) y Emanuel Reynoso por Mac Allsiter (B), 26m. Bautista Merlini por Castro (DJ), 40m. Jorman Campuzano por Almendra (B) y Braian Ojeda por Rodríguez (DJ). Amonestados: Merlini (DJ); Hurtado, Mac Allister, Marcone y Buffarini (B). Expulsado ST: 48m. Buffarini (B). Árbitro: Pablo Echavarría. Estadio: Norberto Tomaghello.