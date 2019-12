Desconocido para la mayoría, llega al Milrayitas con un importante curriculum y la ilusión de devolverlo a la Primera Nacional. Será su primera incursión en el fútbol argentino.

Sin grandes pergaminos en su etapa como futbolistas y desconocido para la mayoría de futboleros, Germán Cavalieri ya tiene una identidad por las calles de Lomas, con una gran responsabilidad por detrás: es el nuevo entrenador de Los Andes. Y en él, los hinchas depositarán su gran ilusión: ascender a la Primera Nacional.

Con un importante currículum, este joven entrenador de 42 años –pero también kinesiólogo- hizo todo el recorrido necesario hasta transformarse en director técnico. Empezó como DT de arquero (su puesto), luego fue preparador físico y ayudante de campo, y hace tres años es líder de grupo. Y todos estos conocimiento adquiridos los usará para que su nombre, desconocido hasta hace una semana atrás, sea siempre recordado.

“El objetivo es ascender. Y tenemos que trabajar para eso. Los Andes es un club grande, que debe estar en una categoría superior, y por eso debemos trabajar seriamente para lograr el objetivo”, remarcó en su primera declaración como técnico del Milrayitas.

Cavalieri, con experiencia como entrenador en el fútbol chileno (dirigió Deportes Valdivia, Palestino y Ñublense), tendrá en Los Andes su primera incursión en el fútbol argentino. Y aquí buscará que su idea de juego “ofensiva”, como él mismo la define, no pase desapercibida y sea mediante la cual Los Andes pelee por el ascenso.

“Quiero que mis equipos sean intensos y me gusta que sean protagonistas los noventa minutos, pero no me caso con ningún sistema táctico. Y es que siento que siempre hay que cambiar, no se puede jugar siempre de la misma manera porque los rivales te conocen y se hace todo muy predecible. La idea siempre es la misma, aunque los sistema pueden variar”, explicó sobre sus principios como DT.

Cavalieri, además de los tres clubes que dirigió, también fue ayudante de campo de René Kokler en Nueva Chicago, de Pablo Guede en Palestino y San Lorenzo, y de Arnaldo Sialle en Mitre de Santiago del Estero, donde a su vez fue coordinador general del fútbol. A esto se le suma que dirigió en las Inferiores de Nueva Chicago y Comunicaciones.

Así, con todo este curriculum, sedujo a los dirigentes del Milrayitas, que buscaban un perfil de DT y se sintieron muy atraído por su proyecto. Y ahora, tras la firma del contrato, empezará a poner manos a la obra para que su nombre gane notoriedad por las calles de Lomas. “Quiero que los hinchas se identifiquen con el equipo”, concluyó.