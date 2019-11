El ídolo del Gasolero decidió ponerle fin a su carrera a los 37 años. Hincha de Temperley, fue capitán del equipo y parte fundamental de los planteles que ascendieron hasta llegar a Primera.

La historia grande de Temperley en la última década tiene a Gastón Aguirre como actor principal. Hoy, a casi 20 años de su debut en el 2000 con la camiseta del Celeste, decidió ponerle fin a su carrera deportiva.

“Y llegó el fin. El final de una carrera extensa llena de emociones con mucho esfuerzo y sacrificio pero con el alma, hoy a días de cumplir mis 38 años decido con mucha alegría sabiendo que vendrán grandes cosas, dejar de ser jugador profesional”, inicia el escrito que publicó en las redes sociales para anunciar la despedida.

“Tengo mucha gente que agradecer que me han acompañado no solo en los triunfos sino en mis épocas de lesiones. Solo quiero que sepan que durante estos 20 de profesionalismo me hicieron muy feliz y siempre estaré agradecido hasta siempre. El Tonga Aguirre”, finalizó el ídolo Celeste.

En Temperley fue capitán indiscutido y logró los ascensos del 2014 de la B Metro a la B Nacional y de allí a Primera División. Además, vistió las camisetas de Olimpo, Newell’s (donde se consagró campeón en 2004 y fue figura), San Lorenzo, Tristán Suárez y San Martín de Burzaco donde se encuentra jugando actualmente. También fue campeón con la Selección Argentina Sub23 en el Preolímpico de Chile, en 2004.