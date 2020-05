La defensora de Lomas Athletic se refirió al fin de la carrera de Victoria, la gran amistad que las une y el título de campeón. La definió como referente y talentosa. "Somos distintas. Lo mío pasa más por el carisma y un aporte más humano", destacó la jugadora de Las Conejas.

El cierre de 2019 fue histórico para el equipo femenino de Lomas Athletic. La obtención del Torneo Metropolitano venciendo en la final a GEBA devolvió a Las Conejas al primer plano local, convirtiéndolas en el club más ganador con 18 campeonatos.

Florencia Villalba enfatizó que el título fue el broche de oro, así como también el retiro de la actividad de su hermana Victoria, delantera del equipo, con la que además de haber compartido planteles mantiene una relación que va más allá de lo familiar.

"En febrero comenzamos la pretemporada y que Vicky no esté ahí para mí fue rarísimo. Llevo 12 años jugando en el plantel superior y ella estaba siempre ahí. La única vez que no estuvo fueron los tres meses que se fue al exterior. Juego desde las tres años y mi hermana desde los cinco. Hace 25 años que cada vez que voy al club nos encontrábamos, a veces con horarios cambiados porque yo jugaba en inferiores. Doce años de ir juntas hasta que se mudó a Capital Federal y separamos las rutinas. En la temporada no me puse a pensar mucho en eso, sino que siempre soy una persona que trata de estar un poco más presente en el momento en el que vivo. Si empezaba el campeonato ahí me iba a caer la ficha de que Vicky estaba del otro lado, pero con la pandemia no lo tuve que vivir", manifestó Florencia en una charla con La Unión.

Flor y Vicky son muy compinches, formaron una relación especial, pero ahora cada una sigue su camino. Una dentro de la cancha, la otra desde afuera atendiendo su nuevo mundo. "No hay palabras que puedan explicar la relación que tenemos. Es mucho más que una hermana, una compañera, una amiga. Consejera es un todo que abarca mucho más. Hay una conexión muy linda, especial. Nos ha pasado llegar a casa con la misma prenda que comprábamos el mismo día, en el mismo lugar, el mismo color. Hay días que me levanto y le escribo porque soñé con ella y me responde casi con lágrimas que le pasó lo mismo. Es una conexión que se ha visto favorecida por compartir intereses en común, pero ahora más allá de que se alejó del hóckey y yo sigo jugando, la pandemia ayudó a que su retiro sea casi nulo. Ahora está más metida, haciendo charlas por Zoom a distintos equipos y no solamente en el club, abierta a notas, pero eso es accesorio. Seguimos manteniendo la misma relación, no es que el hóckey nos unía, hay algo más allá de ser familia", explicó.

Dejando de la lado las costumbres familiares, el deporte fortaleció ese vínculo. Pero Victoria la trató como una más dentro del equipo, sin ningún tipo de privilegios por ser la hermana. "En cuanto a compañera de equipo tuvo que ser un poco más severa conmigo porque estaba la confianza para hacerlo y para marcar una diferencia con el resto de las chicas para evitar que haya algún tipo de favoritismo. Sí soy como bastante rebelde entonces alguna que otra vez le pude haber causado algún dolor de cabeza, pero adentro de la cancha sinceramente era buena. O me tocás a mí y saltaba Vicky con todo, o la tocaban a ella y realmente me quería comer a todo el mundo. Me pasó cuando tuvo las dos lesiones, donde fueron los dos peores días de mi vida porque hubo un momento en que se me nubló la cabeza y me decía 'qué hago'. A pesar de esos momentos duros que vivimos dentro de la cancha también hay otros divinos como lo fueron el ascenso y el campeonato. Compartir algo tan lindo en el deporte con la hermana no tiene precio", afirmó la defensora.

Villalba es un apellido con peso en Lomas. Pero, pese a la gran trayectoria de Victoria en el club, Florencia se maneja con más prudencia: "A pesar de ser hermanas siempre tuvimos una identidad muy distinta, de hecho tenemos puestos distintos y creo no tener ni un tercio de la magia que tiene ella. Mi aporte al grupo pasa por otro lado, no por ser una referente como es Vicky tanto dentro como fuera de la cancha. Lo mío no es talento, sino pasa más por el carisma y un aporte más humano".

EL TÍTULO. Inigualable. Así lo refleja Florencia. Porque detrás de esa vuelta olímpica transitaron años duros. Hubo un descenso, el rápido regreso y a acomodarse nuevamente. Llevó su tiempo, fueron años de crecimiento. Y llegó la recompensa con el campeonato.

"Fui de la última camada del club que pudo salir campeón y por ahí ya es una sensación que uno traía como más inculcada. Me pasó en inferiores haber salido invicta con los equipos que jugué y logré campeonatos. Después en Primera perdimos la gran final en un Playoffs, pero creo que este en especial tuvo un sabor muy distinto y no lo puedo comparar con la experiencia de otros. Este fue una odisea, desde el año que descendimos hasta el que ascendimos con todas las lesiones y bajas que tuvimos, el resto de los años que fueron pasando, en el primero intentando mantenernos con una vuelta de Lomas a la A que era muy expectante para todos para ver que teníamos y proponíamos ahora que se había ido a la B con muchas cargas, ironías, y aparecer tal vez como el candidato más débil porque todo el mundo salía a jugarnos como si tuviéramos que pagar algún derecho de piso", recordó la jugadora del plantel conducido por Fernando Ferrara.

En esa línea agregó: "En el segundo año intentamos crecer, ir por un poquito más y también fue duro. Al siguiente no tuvimos uno de los mejores campeonatos, pero fueron cuatro años de crecimiento y de formación que hicieron que el quinto año de este equipo que se fue fortaleciendo y pasó por tantas miles de cosas logre dar sus frutos ajustando algunas que otras piezas. No hay comparación con otros, porque la historia que tiene este equipo es única e irrepetible y habla de mucho amor al club y mucho del propio porque solo los valientes se pueden levantar después de haber sufrido tanto como lo hicimos nosotras. También lo que más me gusta es que es un equipo muy audaz, sobre todo en este último año, donde nada lo iba a detener. Cuando una es chiquita sueña salir campeón con su club, por ahí nos pasaba ver al gran equipo de Las Conejas salir campeonas, pero este que logramos es un cuento de hadas. Es el broche de oro".

No hay certezas sobre el regreso de la actividad. Pero sí que Lomas saldrá a defender lo que logró con tanta pasión y compromiso. "Salimos a entrenarnos igual que siempre, sabiendo que por ahí no nos sobra nada y que todo lo que construimos fue a raíz del esfuerzo y de ser un equipo súper disciplinado, más allá del talento dentro de lo que es el deporte. Sabemos que tenemos que dar un plus, que fue el que dimos el año pasado y se notó. Pero por ahí ahora con la confianza de que somos conscientes que podemos hacerlo, pero con la humildad del trabajo y el esfuerzo que es algo que nos caracterizó por lo menos en estos cinco años y no es algo que podamos perder fácilmente", cerró Villalba.