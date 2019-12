Arrancará el fin de semana del 8 de marzo y terminará a mediados de mayo. Luego habrá semifinales y final para definir el campeón.

La Superliga dio a conocer el fixture de la Copa que se disputará a partir del final del certamen regular.

Desde el fin de semana del 8 de marzo y hasta el fin de semana del 10 de mayo se disputarán once fechas entre los equipos divididos en dos zonas. En la A se encuentran Arsenal, Banfield, Boca, Gimnasia, Independiente, Vélez, San Lorenzo, Patronato, Godoy Cruz, Newell’s, Unión y Central Córdoba. En la B están Lanús, Rosario Central, River, Racing, Colón, Atlético Tucumán, Aldosivi, Argentinos, Estudiantes, Huracán, Talleres, Defensa y Justicia.

Lo que le toca a Banfield

Fecha 1 (fin de semana del domingo 8 de marzo): Vs Gimnasia, en La Plata

Fecha 2 (fin de semana del domingo 15 de marzo): Vs. Independiente, en el Florencio Sola

Fecha 3 (fin de semana del domingo 22 de marzo): Vs. Godoy Cruz, en Mendoza

Fecha 4 (fin de semana del domingo 5 de abril): Vs. Central Córdoba, en el Florencio Sola

Fecha 5 (fin de semana del domingo 12 de abril): Vs. Patronato, en Paraná

Fecha 6 (entre semana del miércoles 15 de abril): Vs. Newell’s, en el Florencio Sola

Fecha 7 (fin de semana del domingo 19 de abril): Vs. Unión, en Santa Fe

Fecha 8 (fin de semana del domingo 26 de abril): Vs. San Lorenzo, en el Florencio Sola

Fecha 9 (entre semana del miércoles 29 de abril): Vs. Vélez, en Liniers

Fecha 10 (fin de semana del domingo 3 de mayo): Vs. Boca, en La Boca

Fecha 11 (fin de semana del domingo 10 de mayo): Vs. Arsenal, en el Florencio Sola

Lo que le toca a Lanús

Fecha 1 (fin de semana del domingo 8 de marzo): Vs. Argentinos, en la Fortaleza

Fecha 2 (fin de semana del domingo 15 de marzo): Vs. Estudiantes, en La Plata

Fecha 3 (fin de semana del domingo 22 de marzo): Vs. Talleres, en la Fortaleza

Fecha 4 (fin de semana del domingo 5 de abril): Vs. Rosario Central, en Rosario

Fecha 5 (fin de semana del domingo 12 de abril): Vs. River, en la Fortaleza

Fecha 6 (entre semana del miércoles 15 de abril): Vs. Colón, en Santa Fe

Fecha 7 (fin de semana del domingo 19 de abril): Vs. Racing, en Avellaneda

Fecha 8 (fin de semana del domingo 26 de abril): Vs. Aldosivi, en la Fortaleza

Fecha 9 (entre semana del miércoles 29 de abril): Vs. Atlético Tucumán, en la Fortaleza

Fecha 10 (fin de semana del domingo 3 de mayo): Vs. Huracán, en Parque Patricios

Fecha 11 (fin de semana del domingo 10 de mayo): Vs. Defensa y Justicia, en la Fortaleza

Aunque aún restan confirmar horarios y días, ya se sabe el fixture, el cuál se conformó siguiendo un determinado armado:

1) Se invierten la totalidad de las localías entre los 10 últimos promedios del descenso a la hora de confeccionar el fixture.

2) Se invierten todas las localías entre los denominados grandes en una misma zona.

3) Boca-River, Racing-Independiente, Central-Newells, Colón-Unión y Gimnasia-Estudiantes tienen patrones cruzados, o sea cuando uno es local el otro juega de visitante.

4) Los equipos no se enfrentarán a los denominados “grandes” en fechas consecutivas.

5) No hay partidos entre los “grandes” en la primera o última fecha.

6) Para balancear viajes se arman 2 clusters (interior lejano, con 5 equipos en cada zona) y Capital, Gran Buenos Aires y La Plata (con 7 equipos en cada zona).

7) Este modelo establece que cada equipo de un cluster juegue “parejo” -en cuanto a localías- contra los del otro grupo. Por ejemplo, uno de BA juega 3L y 2V, o 3V y 2L contra los del Interior.

8) Ningún equipo puede tener más de 2 localías no invertidas de las 11 que juega.

19) En las últimas 2 fechas no habrá enfrentamientos entre los 10 equipos de peores promedio (esto tomado al día 20 de diciembre de 2019).

10) Todos los equipos terminarán la temporada regular jugando 17 partidos de local y 17 en condición de visitante (sin tener en cuenta luego el partido que disputen por semifinales).

12) En total, se alcanza un 92% de inversiones en las localías. Sólo 10 partidos no podrán invertirse.