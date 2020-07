El histórico goleador del Granate llegó a un acuerdo con la dirigencia y jugará un año más en el club. A través de las redes y con un video particular, el anuncio se hizo oficial.

En una nueva e intrincada negociación entre José Sand y Lanús, esta vez la historia tuvo un final feliz: el histórico máximo goleador del club vestirá la camiseta Granate por un año más.

Las idas y vueltas de las últimas semanas, sumadas a declaraciones fuertes de ambos lados y posturas aparentemente insalvables le otorgaron al público una atrayente novela para seguir. Pero, como en las mejores películas, lo mejor quedó para el final. Esta analogía no es casual ya que el mismo club, a través de sus redes sociales, anunció la oficialización de la continuidad de Pepe como si se tratara de una temporada más de una serie en Netflix.

🎬🔥 PEPE EN LANÚS: NUEVOS EPISODIOS Renovación confirmada de José con el Granate, para continuar una historia única y llena de gloria. ¡VAMOS! 🇱🇻9️⃣👊 pic.twitter.com/hea0bM6CiV — Club Lanús (en 🏠) (@clublanus) July 15, 2020

El anuncio no llegaba por la diferencia de opiniones entre el club y el jugador. Mientras Sand exigía una extensión del contrato de un año y medio, a la dirigencia le cerraba más vincularlo por otros seis meses. El punto intermedio era un año y allí se encontraron. Mientras tanto, ambas partes declararían sin pelos en la lengua en cuanto medio de comunicación se presentase. “Así no vuelvo ni loco. Russo me hace lo mismo hace 6 años”, lanzaba Pepe; del otro lado, la dirigencia se plantaba en “seis meses o nada”. Acordaron y a otra cosa…

A futuro, la historia del Pepe en esta temporada que pareciera ser la final –viene amagando con el retiro y habló de un retiro en la cancha- puede tener un dato más de color: si Sand lográ convertir un gol en Primera División, será el jugador más veterano en marcar en la historia de la Liga Argentina. Un motivo más para seguir la novela.