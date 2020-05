El reconocido preparador físico participó de una charla vía Zoom con profes y entrenadores del fútbol infantil del Taladro, en donde compartieron ideas sobre la formación de jugadores y el trabajo técnico/táctico.

La formación de un futbolista comienza en las escuelas de fútbol. Banfield es sinónimo de Divisiones Inferiores fuertes y parte de ello se explica en el trabajo diario que realizan los cuerpos de entrenamiento.

Para fortalecer esa labor y aprovechando el tiempo libre que otorga la cuarentena, el club organizó un encuentro entre profesores y entrenadores del Fútbol Infantil y la Escuela de Fútbol con Fernando Signorini, histórico preparador físico de la Selección y en particular de Diego Maradona.

En el encuentro que reunió a unos 50 profes del Taladro, ambas partes compartieron ideas y conceptos alrededor de la formación de un futbolista desde pequeño y el trabajo técnico/táctico más correcto para esas edades. “Tener la posibilidad de escuchar a un referente del futbol es muy valorable. Tiene conceptos muy claros y es muy amante de sus ideas y gustos futbolístico. Su trayectoria habla por sí sola”, remarcó Matías Carnival, coordinador del fútbol infantil en Banfield y uno de los organizadores de la charla.

En este sentido, contó que la misma “fue muy enriquecedora porque Fernando tiene una idea respecto al futbol formativo que está en muchos aspectos alineada con nuestra ideología”. “Pienso que somos un bicho raro dentro del fútbol porque somos cero resultadistas, hacemos participar a todos los nenes en partidos oficiales de AFA, vaya como vaya el partido y sea quien sea el rival. Muchos no lo hacen, no los critico, pero hay chicos que viajan un par de horas para jugar y se vuelven a su casa sin haber entrado un minuto. La charla nos sirvió para seguir afianzando y compartiendo valores de lo que debe ser el fútbol formativo, de que los nenes tienen que jugar, explorar, no avasallarlos de información o conceptos, no cuartarles la libertad del juego, que se animen a gambetear y entender que si se equivocan no pasa nada”, agregó Carnival.

De un tiempo a esta parte, Banfield ha apuntado a fortalecer el costado humano de esos chicos, además del deportivo. Por caso, todos los años se realizan encuentros con organizaciones de niños discapacitados en la que comparten una jornada de juegos con los del club, en partidos informales y en equipos mezclados. “Hablamos mucho sobre el valor del respeto hacia el otro. Tenemos 350 niños que son 350 posibilidades de ir generando cambios en el mundo. No perdemos de vista al humano porque éstos chicos van a ser los adultos que el día de mañana dirijan el país”, explicó Carnival.

Incluso, por la buena conexión que se generó con Signorini, éste se comprometió a participar de algún entrenamiento en el club cuando finalice la cuarentena. “Escuchar a un referente del fútbol que comulgue con esas ideas nos hace sentir más acompañados. Él camina por el mismo sendero que elegimos nosotros y es un orgullo. Si bien estamos muy firmes, es un 'mimo' que alguien de su importancia nos dé fuerzas”.

Por último, Carnival opinó sobre el concepto que relaciona a Banfield con ser “una fábrica de futbolistas”. “A mí me da escalofrío cuando escucho que Banfield es una fábrica de jugadores. El fútbol infantil es crucial para la vida del club, los que no captas a edad de infantiles, después es más difícil encontrarlos y entendemos que ésta es la base de la vida institucional de Banfield porque el club precisa de vender jugadores para subsistir. Pero también podes elegir el camino: podes abocarte solo a que sean un producto, u observarlos y relacionarte con ellos, enseñarles que algunos pocos van a poder vivir del fútbol y otros van a elegir otro camino. Eso es lo que nos deja tranquilos: que los nenes que pasen por Banfield se van a llevar valores para su vida aplicables en cualquier ámbito y no solo en el fútbol”, concluyó.