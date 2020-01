El Presidente y el ministro de Salud se reunieron para repasar las acciones que se están llevando a cabo para prevenir los casos de dengue y sarampión. También hablaron sobre el coronavirus.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Salud, Ginés González García, analizaron el estado epidemiológico de la Nación y las acciones que se están llevando a cabo para prevenir los casos de dengue y sarampión.

"En sarampión, en la última semana tuvimos cuatro nuevos casos, lo cual hace que tengamos 118 en total concentrados en cuatro partidos del Gran Buenos Aires y en la Ciudad. Se está trabajando intensamente tratando de bloquear, revacunando, y en algunos casos casa por casa hacemos la estrategia y estamos en alerta máxima", afirmó el ministro y agregó: "En realidad en bastante meseta viene la evolución, por lo cual no estamos tranquilos pero estamos relativamente satisfechos de lo que está pasando".

Respecto al dengue, precisó que "se está en una epidemia seria en Brasil y Paraguay, donde el propio presidente (Mario Abdo Benítez) ha sido víctima, pero felizmente está muy bien". Hay 96 casos (ninguno fatal), de los cuales 55 son propios y los otros de zonas endémicas. Desde el Gobierno esperan el pico del brote a fines de febrero.

CORONAVIRUS. "Nunca uno puede estar tranquilo pero digamos que yo veo el riesgo por hoy lejano, la propia Organización Mundial de la Salud no ha decretado la emergencia sanitaria mundial porque considera que no reúne las características, en el sentido de que se tiene que comprobar una serie de cosas que no están comprobadas", explicó el ministro de Salud en relación al coronavirus.

Fernández también recibió información sobre las medidas que permiten dar respuesta rápida en caso de que el virus ingrese a la Argentina, como el refuerzo de la vigilancia sanitaria y el fortalecimietno de los equipos de salud en todo el territorio.

El encuentro en el despacho de la Rosada también contó con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

Si bien aún no se ha desarrollado en el mundo una vacuna indicada para este virus en particular, los especialistas señalaron que es de una peligrosidad menor a la de las anteriores epidemias respiratorias como el SARS en 2003 o la Pandemia de Gripe H1N1 en 2009.