Allegados del nadador de Adrogué se organizaron para realizar un rastrillaje paralelo porque temen que las autoridades dejen de buscarlo.

A ocho días de su desaparición, familiares y amigos de Ezequiel Bermejo, el nadador de Adrogué del que no se sabe nada desde el sábado 11 cuando participaba de la Carrera "Río-Mar 2020, llegaron a Necochea para colaborar con la búsqueda y el rastrillaje que Defensa Civil, la Cruz Roja y el Municipio se encuentran llevando a cabo en la zona.

Se trata de una docena de personas que viajaron especialmente para colaborar con las tareas que se están realizando sobre la costa de Quequén, Lobería y Necochea. Lo que los motivó a sumarse al equipo que coordina el Centro de Operaciones y Emergencia de la ciudad es “la desesperación” y “la angustia” de aún no tener noticias de nada.

El jueves pasado, por si fuera poco, el viento y el oleaje dificultaron los operativos. Fuentes de de la Prefectura dijeron que los responsables de la búsqueda aguardaban que mejoren las condiciones del mar para comenzar a realizar rastrillajes con buzos.

Por las mismas razones, el jueves el helicóptero de la fuerza no sobrevoló la zona. Pero ayer viernes, con mejores condiciones, el helicóptero tampoco apareció y eso preocupó a los familiares y amigos que dejaron sus trabajos para seguir de cerca las tareas.

Soledad Bermejo (45), hermana mayor de Ezequiel, quien desde hace más de una semana se instaló en Necochea, retrató la impotencia que están viviendo por estas horas: “Ya no sé qué pensar, tampoco me detengo a hacerlo, yo busco, busco y busco, no hago otra cosa que buscar y esperar que aparezca. No sé si está, o no está, sólo sé que busco”.

Una parte de los amigos y familiares de Bermejo colaboran con vehículos en el rastrillaje por tierra. Recorrerán las playas de Costa Bonita, Arenas Verdes y Moro Mar.

Ignacio Grignaschi, amigo y compañero del nadador, comentó: “Queremos que no se diluya la búsqueda”. Por eso impulsó un rastrillaje “non-stop de 48 o 72 horas”. ¿Cómo funcionará? “Si no tenemos suerte, vendrá otro grupo de amigos, nos iremos pasando la posta, pero no queremos dejar que esto decaiga”, explicó.

Pasaron ocho días de la competencia "Río-Mar 2020", que hace 37 años se realiza en Necochea y en la que compitieron 550 nadadores. A unos 1.300 metros de la llegada, Bermejo mantenía un buen ritmo de nado y estaba bien hidratado, hasta que su kayakista que lo guiaba tuvo un percance con un remo y no pudo seguir. "Estoy bien, tranquilo, sigo". Instantes después desapareció y nunca más se lo vio hasta ahora.

A pesar del trajín de los últimos días, Soledad dice que no quiere bajar los brazos “para que no aflojen” los responsables del patrullaje. “Por suerte están llegando los amigos de Ezequiel, que encaran una búsqueda paralela. Y yo por ahora tengo que seguir aquí unos días, no puedo dejarlo a Eze aquí, en manos de otros. Quiero encontrarlo”, resaltó.