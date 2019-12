Lo confirmó el propio DT. “A esta altura de la vida, sino estoy en la cancha, siento que algo me falta”, afirmó Julio que ahora apunta a hacer un buen papel ante Independiente.

Un tema que rondaba por las tribunas del Florencio Sola terminó de dirimirse de la mano de su protagonista. Julio Falcioni confirmó que seguirá al frente del equipo hasta que se termine la Superliga.

“Desde los 13 años que estoy metido en los clubes, entrenando y jugando todos los días. A esta altura de la vida, si no estoy en la cancha, siento que algo me falta. No es que estás incomodo en tu casa, pero el día a día y el contacto con los jugadores, te hace bien, te llena el espíritu y te da siempre fuerzas”, señaló el Emperador que había esbozado una frase similar al oído de Diego Maradona al cruzarse una vez finalizado el partido contra Gimnasia de La Plata.

El triunfo con Lanús y algún comentario de Falcioni sobre el tema habían puesto en duda su continuidad. Ahora se prepara para encarar el último partido del año, este viernes contra Independiente en Avellaneda. “Es un rival difícil, ha cambiado de técnico en el camino y ellos tienen la tranquilidad del final de torneo, donde tienen los puntos necesarios para mirar el futuro de otra manera. Nosotros vamos a encararlo sabiendo que estos tres puntos pueden ser fundamentales a futuro. Esperemos tener una buena resolución de juego y hacer un buen partido”, indicó el DT del Taladro.

Por último, Falcioni valoró la actualidad del equipo que sumó 7 de los últimos 9 puntos en juego. “Estamos bien y es una lástima que se corte el campeonato en este momento. El equipo está compacto, sólido, quizá puede no conseguir un buen resultado, pero se ve a los jugadores convencidos de lo que hacemos”, culminó.