Hincha del Tricolor, con tres ciclos como jugador, pero también con su corazón en Corrientes, donde lleva cuatro años en el club. "Brown es único y siempre voy a estar con las expectativas de si se puede volver o no", manifestó el volante.

Hay jugadores que están identificados con un barrio, con un club, con una camiseta. Estén en el lugar que les toque estar, los colores no se negocian, se llevan bien adentro del corazón. De ello puede dar fe Martín Fabro, nacido en José Mármol, hincha de Brown, pero que recién cumplió el sueño de ponerse la Tricolor en 2011, a nueve años de su debut.

Hoy, el volante que surgió de Independiente forma parte del plantel de Boca Unidos de Corrientes, equipo que participa del Torneo Federal A. Su equipo marcha undécimo sobre 15 en la Zona 1 y se acaba de quedar sin entrenador por la salida de Claudio Marini.

"Con respecto al club se me termina el contrato el 30 de junio, por lo que está la prioridad de continuar en Boca Unidos. En estos momentos estamos en negociaciones. Vengo de estar cuatro años acá en Corrientes con un parate en el medio donde jugué en Brown de Adrogué, pero en líneas generales me ha ido muy bien, disfrutando el día a día de este hermoso lugar", le comentó el browniano a La Unión.

Corrientes y Adrogué son dos lugares con los cuáles Fabro mantiene un idilio importante en su vida. "La verdad es que me han recibido muy bien desde un primer momento. Yo lo tomé como un traspaso más de un club a otro, pero me fui acomodando cada vez más a la provincia, también al club. Gracias a Dios ya pasé los 100 partidos en la institución y lo disfruto como el primer día en que me tocó venir. Tanto Brown como Boca Unidos son dos clubes que siento como propios y a los que les tengo mucho aprecio", confió el volante.

"Recién tengo cumplidos 35 años, así que creo que me quedan uno o dos años más de carrera y depende lo que el cuerpo me pida. A veces uno tiene que escuchar cuando, por suerte ahora estoy bastante bien", dijo sobre las posibilidades de volver a Buenos Aires.

Imposible no hablar de Brown. Más de un centenar de partidos en el club, "en 2013 en l B Nacional me dieron la camiseta con el número 100 y después tuve un tercer ciclo", recuerda. "Nunca le cerraría las puertas a Brown porque es el club que amo, del que soy hincha, pero entiendo también que el fútbol es dinámico y uno nunca sabe si está la posibilidad. El aprecio que tengo por Brown es único y siempre voy a estar con las expectativas de si se puede volver o no", manifestó entre deseos.

Dos referentes de Brown como Facundo Lemmo y Gastón Grecco terminaron sus carreras en el club de Adrogué. El primero es el manager de la institución, y el segundo, máximo artillero de la historia del Tricolor, asumió como Coordinador de las Divisiones Inferiores.

¿Habrá lugar para un tercero? "Son amigos y es excelente que estén dentro del club. Me hablo con ellos, con Pablo (Vico, el DT) y los profes. Veremos para técnico, me estoy por recibir, pero cualquiera que sea el cargo siempre voy a estar para Brown. Abrazo grande".

Martín Fabro debutó profesionalmente en Independiente. De ahí se fue al Montreal Impact de Canadá. Su carrera continuó por Godoy Cuz de Mendoza, Deportivo Merlo, Olmedo de Ecuador, Brown de drogué (2011; 2012-14 y 2017-18), Atlanta, Unión de Santa Fe y Boca Unidos de Corrientes (2015-17 y 2018 al presente). Y logró tres ascenso, dos a Primera División, con Godoy Cruz 2008 y Unión 2014. El otro fue con "su" Brown en 2013 a la BN.