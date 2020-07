Lo anunció el intendente interino Gastón Granados. El Municipio planea volver a la fase 3 y permitir la apertura de negocios de cercanía.

A pesar de que la nueva fase del aislamiento rige al menos hasta el 17 de julio en el Área Metropolitana de Buenos Aires, un Municipio de la zona Sur del Conurbano analiza por estas horas para avanzar en una flexibilización de la cuarentena. Se trata de Ezeiza.

Su intendente interino, Gastón Granados, confirmó esta semana en una entrevista con CNN Radio que evalúa permitir desde este lunes una "reapertura progresiva de comercios", fundamentalmente los negocios de cercanía que funcionan en cada uno de los barrios.

"Nosotros, hasta antes de este último anuncio del Presidente (Alberto Fernández) de la súper cuarentena, estábamos transitando la fase 3, con prácticamente todos los comercios (estaban) abiertos, menos los shoppings, barberías, peluquerías y gimnasios", indicó.

A partir de ese anuncio, Ezeiza decidió plegarse a la medida de la Casa Rosada, a pesar de que en base a la tasa de duplicación de contagios que tenía la ciudad podía seguir en fase 3. No obstante, en los últimos días algo hizo cambiar de opinión a las autoridades.

¿Qué fue? "La gente está en la calle igual", explicó Granados. "Lo único que logramos es cerrar los comercios, perjudicar la economía local mientras el movimiento en la calle es el mismo y los contagios son los mismos", apuntó en diálogo con María Laura Santillán.

“En Ezeiza no hay sistema de salud privado, solo hay público. Hoy se amplió a 35 camas, de las cuales están ocupadas 25. Eso nos hace analizar la economía de comercios locales y la salud” Gastón Granados en #CNNElTemaDelDía con @marialauratv.#CNNRadioArgentina pic.twitter.com/m1yUEKBFtr — CNN RADIO ARGENTINA AM950 (@cnnradioarg) July 8, 2020

"Mi compromiso con los comerciantes es que el lunes 13 es hacer una reapertura progresiva para ir volviendo a lo que teníamos como fase 3 antes de que el presidente dictara esta última cuarentena. No tiene sentido que los comerciantes cierren”, insistió.

¿Cuál será el esquema que se aplicará para avanzar en ese sentido? Siempre y cuando cumplan con los protocolos establecidos podrán abrir los negocios barriales desde la próxima semana, y a partir del lunes 18 podrán hacerlo las barberías y peluquerías.

Sobre los controles, Granados comentó que se intensificarán los controles, para que los negocios "cumplan con los horarios establecidos de la Municipalidad". En Ezeiza los comercios de cercanía pueden abrir de 8 a 18 y el servicio de delivery funcionar hasta las 23.

"Acá el gran problema no es la lencería de Doña Rosa ni la zapatería de Pepe, acá el problema es los lugares donde asiste mucha cantidad de gente en un solo lugar. Los casos se van a dar no por los comerciantes, sino por las reuniones de amigos, los asados, los encuentros, ahí debemos seguir siguiendo firmes y no con la economía", cerró