Homero Pettinato habló de su padre y confesó: "Me da miedo ser el padre que fue mi padre"

Homero Pettinato reconoció que la relación con su padre, Roberto Pettinato , estuvo marcada por conflictos y ausencias, y admitió que esa experiencia influye en sus propios temores frente a la posibilidad de tener un hijo. En una charla televisiva, el humorista también explicó cómo era el vínculo entre ambos y qué lugar ocupa hoy en su vida.

Durante su participación en PH, Podemos Hablar , el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff , Homero se refirió a la relación cambiante que mantiene con el músico y conductor. Lejos de describir un vínculo sencillo, resumió la dinámica familiar con una frase contundente: “Teníamos una relación conflictiva. Es todo raro, somos bastante raros”.

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Al ser consultado sobre las formas en que Roberto le demostraba cariño, el humorista mencionó distintos gestos vinculados con su carrera artística. Según contó, su padre le regalaba guitarras, lo felicitaba por sus canciones y lo incorporaba a trabajos, además de darle oportunidades para desarrollarse en la comedia.

“Con guitarras, felicitándome por las canciones, incluyéndome en trabajos y dándome espacios para crecer en la comedia, supongo que era su forma”, explicó.

Homero Pettinato se sinceró sobre su papá y reconoció: “Me da miedo ser el padre que fue mi padre” #PodemosHablarhttps://t.co/J2ppqrKiMf — telefe (@telefe) October 11, 2026

Homero Pettinato habló de los conflictos con su padre

En otro tramo de la conversación, Homero reconoció que la relación atravesó períodos de distanciamiento, durante los cuales dejaron de hablarse. Aunque el vínculo continúa, aseguró que todavía tiene altibajos y que aprendió a convivir con esa realidad.

“Siempre fue una relación con ciertos conflictos, ha pasado tiempo sin hablarnos, vuelve el perro arrepentido. Siempre es algo que uno nunca deja de trabajar. Ahora sigue siendo un vaivén el vínculo, lo acepté así”, expresó.

El humorista también admitió que nunca logró sentarse con Roberto para decirle todo lo que sentía. Sin embargo, aclaró que tampoco tiene demasiado interés en que esa conversación pendiente finalmente ocurra.

“Hay batallas que uno da y otras que uno abandona”, sostuvo, al explicar su postura frente a una relación que, según sus propias palabras, continúa siendo compleja.

El miedo de Homero Pettinato a repetir la historia de su padre

Uno de los momentos más personales llegó durante el frente a frente del programa. En esa instancia, Federico Coria le preguntó cómo imaginaba la crianza de un hijo si algún día decidía convertirse en padre.

La consulta llevó a Homero a reflexionar sobre sus propios deseos y los temores que le despierta la paternidad. Por un lado, reconoció que le preocupa reproducir las conductas que marcaron su infancia; por otro, manifestó que también siente ganas de intentar hacer las cosas de otra manera.

“Me pasan las dos cosas, por un lado es un miedo bastante común el miedo a convertirte en tus padres, me da un poco de miedo ser el padre que fue mi padre, un tipo muy ausente y muy presente para sí mismo”, confesó.

En ese sentido, el humorista reconoció que la ausencia paterna es uno de los aspectos que más le inquietan cuando piensa en la posibilidad de formar una familia.

De todos modos, Homero también planteó que la idea de convertirse en padre podría representar una oportunidad para cambiar esa historia y superar aquello que le genera temor. “Por otro lado me dan ganas de ponerlo a prueba y tratar de superarlo, de cambiarlo”, agregó.

Finalmente, aclaró que todavía no tuvo hijos porque, según explicó, no se dio la oportunidad, aunque dejó abierta otra posibilidad al reflexionar sobre sus propias decisiones. “Yo siento que no fui padre todavía porque no se me dio, no porque no haya querido, pero a veces me pregunto si no le escapé un poco yo”, concluyó.