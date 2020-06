Ese fue el pensamiento de Luciano de la Rosa, coordinador y profesor de la actividad en Gimnasia y Esgrima de Lomas, y su grupo de trabajo ante la pandemia del Coronavirus. El también dirigente contó que el club funciona como centro de aislamiemto.

Pasar por la puerta de los clubes y verlas cerradas llega hasta lo más profundo del corazón. De un día para el otro, las actividades sociales y deportivas quedaron paralizadas y el eco de los chicos entrenando en el gimnasio le dio paso al silencio absoluto.

Luciano de la Rosa es coordinador y profesor de básquet de Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora, uno de los clubes tradicionales de la región, e integra la Comisión Directiva, además de ocuparse de otros temas relacionados a la institución. En diálogo con La Unión repasó los días de cuarentena y cómo subsisten frente a la pandemia del Covid-19.

"Estamos atravesando una situación difícil, donde los gastos superan los ingresos. La Comisión Directiva decidió suspender toda actividad y cerrar el club el viernes antes a ese domingo tan traumático para todos", explicó en la charla con nuestro medio.

En ese sentido agregó: "Contamos con la cuota de los socios, pero no llegamos a cubrir los gastos. Si bien aún no debemos nada y estamos orgulloso de eso, se nos hace casi imposible mantenerlo sin deuda, la cuota social es de $100 y muchos no están pagando".

El Lobo de Lomas se caracteriza por ser un club que respira básquet por excelencia, más allá de las otras disciplinas y talleres que le brindan a la comunidad. Respecto al baloncesto, De la Rosa contó: "En el básquet paramos la primera semana, donde estuvimos como aturdidos por todo esto, y a la siguiente dijimos 'es un obstáculo más a superar en la vida´y pusimos en marcha un nuevo desafío: dar clases por Zoom. Estamos desde aquél entonces dando tres entrenamientos por semana por edades, como así los sábados, hicimos desde juegos hasta lo que hace 21 días empezamos un torneo interno. También los chicos jugaron con otros clubes como por ejemplo el viernes con Obras Sanitarias".

Gimnasia es uno de los clubes que se ofreció para funcionar con centro de aislamiento ante la pandemia del Coronavirus. "Apenas se concretó la cuarentena, llamamos a Emiliano Piergiovanni para ofrecer nuestra segunda casa. Nos agradeció y juntos comenzamos a trabajar para que estén más cómodos los pacientes en el caso de necesidad que deban utilizarlo. Trajeron 60 camas, desinfectaron de varias maneras, estábamos pintando, y cuando menos se esperaba, comenzó la necesidad de que entren pacientes", comentó.

"El club cuenta con dos vestuarios que faltó terminar de pintar, pero hace 24 años que me baño ahí, como todos los jugadores, sin ningún problema. Dos baños que los terminamos hace solo dos años, que utilizaban los médicos. Un salón que terminamos de pintarlo por completo que fue utilizado por enfermeros y doctores. Un patio con mesas. Y un gimnasio con piso flotante donde pusieron las camas", agregó Luciano describiendo el panorama.

Donde los pibes rebotan la pelota de básquet, o donde los de fútbol patean a los arcos, o donde algunos corren y otros hacen gimnasia, hoy hay solo camas. "El primer sentimiento cuando ves las camas donde hacía solo meses estábamos festejando un campeonato repleto de gente, gloria y alegría fue de un vacío absoluto que solo se llenaba con tristeza, se me caían las lágrimas, no encontraba explicación ni consuelo. Y con el correr de los días, empecé a sentir orgullo por mi club, nos llegaron muchísimos mensajes de apoyo a nuestra decisión de prestar el club. Creo que toda la familia de Lomas tenemos ese sentimiento de orgullo por aportar a la sociedad en un momento tan difícil en el mundo".

Reinsertarse no va a ser fácil. Eso lo sabemos todos y también están atentos desde el club a cómo será ir saliendo de esta situación. "Creo que si bien no lo veo cercano porque no nos estamos cuidando como deberíamos, tengo fe que ese día tan deseado llegará y vamos a estar con mas fuerza que nunca. Y no nos vamos a acomodar, nunca lo hicimos, siempre vamos por más", finalizó De la Rosa.