Leandro Giraldo es jugador de El Porvenir y fue uno de los jóvenes que se contagió en la pandemia. Tras superarlo, se sumó a la campaña de colecta de sangre. “Mis padres me felicitaron por la decisión”, contó.

Leandro Giraldo es una de las personas que eligió escribir su nombre en la página de los que se solidarizan con la sociedad. Tras infectarse de Coronavirus, se recuperó sin problemas y decidió donar plasma para ayudar a la recuperación de otras personas.

Nacido en Manizalez, Colombia, tiene 19 años y llegó a Argentina para probar suerte jugando al fútbol en El Porvenir. Junto a dos compañeros en la pensión del club, se infectaron de Coronavirus y, sin sufrir los padecimientos más graves de la enfermedad, pudo sobrepasar la pandemia. “A mediados de junio me empecé a sentir mal. Vivo con tres compañeros más y teníamos síntomas muy similares al de una gripe común: dolor de cabeza, un cansancio particular después de correr o a veces parecía como que me temblaban las piernas después de hacer ejercicio. Pensé que por el cambio de clima podía ser eso y al no estar acostumbrado me podía afectar”, contó.

“Fui a la farmacia, compré ibuprofeno y me calmó el dolor pero mis compañeros empezaron a perder el olfato y el gusto y ahí avisamos a las autoridades del club e hicieron los hisopados. Después de dos día salió que éramos positivos y nos trasladaron a un Hospital de campaña”, relató.

Tomando distancia de la postura que marcan muchos medios sobre los padecimientos de la enfermedad, Leandro contó que no sufrió grandes molestias y que pudo sobrepasar el aislamiento sin problemas. “Tenía incertidumbre de no saber que iba pasar pero la verdad que fue todo muy tranquilo. Estaba físicamente normal y sabía que era una cuestión de tiempo. En mi opinión, hay algo de manipulación en el tema y mucha gente muy asustada porque al traer problemas previos puede complicarse pero eso también pasaría con cualquiera otra enfermedad pulmonar. En nuestro caso que somos deportistas y llevamos una vida de cuidados y saludable, la verdad es que fue como una gripe normal”, explicó el joven que juega de volante central.

Tras finalizar con el aislamiento y estar totalmente recuperados, los tres jóvenes decidieron tener un gesto más que valorado en un contexto de faltante de sangre: donaron plasma. “Nos dijeron que estaba la posibilidad de donar plasma porque estábamos recuperados del virus y esa sangre ayudaba a personas graves. Por supuesto, decidimos colaborar. Siempre que se pueda, uno ayuda porque así fue formado y es un orgullo para mí”, indicó, tras consumar la acción que tuvo lugar este sábado en el Centro Fundosol de Avellaneda.

Con sus padres en España y el resto de sus parientes en Colombia, Leandro contó la reacción de su familia ante su decisión. “Mantengo informados a mis padres de todo y cuándo les conté de mi decisión de donar me felicitaron y me dijeron que estaba muy bien que ayudara a otras personas”, concluyó.

Ahora, ya recuperado, lo único que queda es esperar el regreso del fútbol, algo que por estos días se estipula para mediados de agosto en el ascenso. “La ilusión y el sueño que tengo desde los 10 años es jugar en Primera División. Es un sacrificio importante para mí porque estoy lejos de mi familia y mi gente pero tengo un objetivo claro, estoy motivado por ello, siento que tengo condiciones y ahora solo espero pacientemente que esto pase para poder seguir trabajando en pos de ello”, recalcó.

La primera batalla grande que le puso el destino en su travesía en el país, la ganó por goleada. Muy pronto será tiempo de demostrar en la cancha.