El actor protagonizará una puesta de Broadway que contará la vida y la carrera artística del “Rey del Pop”.

El musical de Broadway basado en la vida de Michael Jackson, "MJ The Musical", ya encontró a su actor protagonista, el estadounidense Ephraim Sykes, en una puesta que se estrenará el 13 de agosto de 2020.

"Mi sueño más descabellado se va a hacer realidad", dijo el actor, que hará todo lo posible por "honrar al hombre que hizo que quisiera cantar y bailar".

El actor, que formó parte de la galardonada obra "Hamilton", fue además nominado para los premios Tony de este año por su papel en "Ain't Too Proud", en donde aún trabaja.

"MJ The Musical" contará la vida y carrera del "Rey del Pop", en el que se interpretarán además algunos de sus grandes éxitos, como "Thriller", "Billie Jean", "Man in the Mirror" y "The Way You Make Me Feel".

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles por una sobredosis de fármacos que le administró su médico personal, Conrad Murray.

Después de realizar su autopsia, los forenses del Instituto Forense de Los Ángeles aseguraron que la muerte de Jackson había sido provocada por una intoxicación de propofol, suministrado por Murray. Finalmente el informe oficial calificó su muerte como “intoxicación aguda de propofol”.