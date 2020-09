Desde el 8 de septiembre y en conjunto con el Municipio, Marcelo Huergo, estudiante de Ingeniería en Sistemas, dará un curso intensivo de informática. Ya hay más de 600 inscriptos a las clases.

Marcelo Huergo es un lomense que está próximo a recibirse como Ingeniero en Sistemas, pero lo que más le importa es ayudar al prójimo. A partir del 8 de septiembre y con el apoyo del Municipio, dictará un curso online gratuito sobre computación e informática, con el objetivo de enseñar sus conocimientos a los vecinos y que puedan aprender las funciones principales de sus máquinas de escritorio o notebooks. Ya hay más de 600 inscriptos que quieren tener un lugar para formar parte de las cuatro clases.

Marcelo Huergo, que está a dos materias de recibirse de Ingeniero en Sistemas, dará clases por la plataforma Zoom y totalmente gratuito, para trasmitir sus conocimientos y que los vecinos puedan saber más acerca de las computadoras, tan importante en estos tiempos de virtualidad, tanto para estudiar como para trabajar. Luego de la nota que publicó La Unión, en la que Marcelo se hizo conocido y contó a qué se dedicaba, se anotaron más de 600 aspirantes, en donde se hará una selección por un tema de cupo y organización, con la posibilidad de que se abra un nuevo curso más adelante para abarcar toda la demanda.

Serán cuatro clases de una hora y media cada una, los días martes y jueves, en donde se verán distintos temas relacionados al correcto funcionamiento de las máquinas. “La idea es arrancar con lo más básico y luego avanzar a algo un poco más complejo. El almacenamiento, con archivos y documentos, la navegación y los programas, como por ejemplo los antivirus, son algunos de los temas que se verán”, adelantó el lomense de 24 años, quien rápidamente contó cómo surgió la iniciativa: “La Directora Municipal de Educación de Lomas se contactó conmigo y nos pusimos de acuerdo para lanzar este trabajo para la comunidad”.

Cabe recordar que, en plena pandemia, Marcelo ideó un proyecto para reparar y vender computadoras a bajo costo, ya que es consciente de que son muy necesarias para trabajar o estudiar desde los hogares. Y aún sigue con este trabajo, ya que para él es fundamental, y es por eso que dejó un pedido para los vecinos “Los que tengan equipos viejos, en desuso y que piensan que ya no sirven pueden contactarme. Muchas personas se comunican conmigo y me da mucha lástima decirles que no tengo componentes para arreglar o armar una computadora. No es una obligación, pero sería una gran ayuda para los que más lo necesitan”.

En un futuro no tan lejano, tiene como objetivo crear su propio instituto para enséñales a los más jóvenes, de manera gratuita, un oficio con el que puedan obtener un ingreso económico. “Estos cursos son muy positivos y es algo alentador. Son los primeros pasos para llegar a ese sueño que tengo de la academia personal. Estoy muy motivado y sé que estoy en el camino correcto”, dijo Marcelo, entusiasmado y a la espera del inicio del curso.

En Facebook, como Marcelo Javier Huergo, o Instagram, los vecinos se pueden contactar con el lomense para saber más acerca del curso o ayudarlo con donaciones para que continúe con las reparaciones y ventas a bajo costo.