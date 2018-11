La artista brasileña, en medio de una larga gira, hace una escala en el Teatro Maipú para repasar las composiciones clásicas del poeta.

María Creuza está recorriendo Argentina desde septiembre con un espectáculo donde revisita las composiciones clásicas y otras menos conocidas de Vinicius de Moraes. Este sábado hace una escala en el Teatro Maipú de Banfield.

En este reencuentro con el público argentino, la cantante bahiana realiza un homenaje a su gran maestro, que fue su mentor y también el de una generación de artistas brasileños que irrumpieron a partir de los ‘60.

“Estoy aquí desde septiembre y me quedo hasta principio de diciembre. Luego, me vuelvo a Río de Janeiro para las Fiestas y regreso en enero para tocar en la Costa. Me da alegría mantener el contacto con el público argentino y esa belleza de saber que me conocen”, le comenta a La Unión María Creuza, antes de su presentación en Banfield.

Esta notable cantante brasileña recuerda que se presentó en otras oportunidades en la región, hurgando en su “diario de abordo”, plagado de conciertos desde que arribó por primera vez a Argentina en 1970, junto a Vinicius y a Toquinho para tocar en el boliche La Fusa.

En este periplo por las rutas argentinas, María enfoca su repertorio en la rica obra de Vinicius. “Fue un gran compositor y poeta, una persona extraordinaria. Además, estamos festejando los 60 años de la bossa nova, un género que fue muy importante para mí para definirme como cantante”, agrega esta notable artista.

La selección de las canciones de Vinicius no fue nada fácil y en el concierto se escucharán clásicos como “Garota de Ipanema” y “Samba em preludio”, entre otros grandes clásicos del gran compositor carioca, fallecido en 1980.

“Me preocupo más por lo que la gente quiere que yo cante. Hay canciones que tienen que estar, como ‘Você abusou’, que no puede estar fuera de la lista. Este tema es mi sello como intérprete. Busco en cada canción una cadencia distinta, una forma de frasear de otra manera. Además, me gusta que la gente cante los temas conmigo”, acota.

En estas presentaciones, María sale a escena secundada por un trío dirigido por el pianista argentino Víctor Díaz Vélez, que es el compañero en la vida de la cantante. “Tiene el mismo apellido que una calle”, bromea sobre el apellido compuesto del músico.

Medio siglo en los escenarios. María Creuza nació en Bahía en febrero de 1944 y comenzó a estudiar canto y actuación en su adolescencia. Su carrera profesional comenzó promediando los ‘60 y poco después fue convocada por Vinicius de Moraes para armar un trío con Toquinho, y luego seguir su camino en solitario.

También recuerda con especial cariño a Ástor Piazzolla, entre otros músicos argentinos, y la admiración mutua que se supieron profesar. “Para él fui como una embajadora de la música brasileña”, recuerda.

A sus vitales 74 años, lleva más de 20 discos editados y continúa con sus giras y presentaciones en su país, en América latina y en Europa.

MÁS INFO:

María Creuza le canta a Vinicius,

este sábado a las 21.30,

en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

Entradas, desde $500.