El notable guitarrista regresa a los escenarios de la región para mostrar sus trabajos en solitario y algunos clásicos de Almafuerte. Junto a unas bandas invitadas, se presenta el sábado en El Refugio.

“Voy a hacer un repaso por todos los discos que hice, también de ‘Crudamente’, que se editó en mayo de 2099 y es bastante nuevito. Estamos felices de estar con un disco nuevo, significa que estás en actividad permanente”, adelanta Claudio “Tano” Marciello sobre lo que mostrará en vivo este sábado en El Refugio de Banfield.

El músico es uno de los guitarristas más destacados de la escena del heavy metal y del rock pesado argentino, tanto en su faceta más distorsionada como cuando baja algunos decibeles en la ejecución de las seis cuerdas.

En este regreso a los escenarios de la región, el músico de La Matanza sigue explorando su faceta solista y también se anima a desempolvar temas de otros tiempos.

“También hago temas de Almafuerte, las canciones de Almafuerte también son parte de mi discografía. También en la dinámica en vivo hacemos improvisaciones, es algo que no está estipulado en el show, algo que no nos sale mecánicamente”, le cuenta La Unión.

En esta aventura en solitario lo acompaña su hija Melina en batería, que comenzó a mostrar su talento en los bombos y platillos en su más tierna edad. La banda la completan Leandro Radaelli en bajo, Giuliano Noé en guitarra y el Tano en guitarra y también a cargo de la voz.

“Empecé a cantar porque me gusta hacerme cargo de lo que escribo, quería cantar lo que escribía y tenía ganas de hacerlo”, apunta.

El Tano editó más de una decena de álbumes con Almafuerte y también colaboró en un par de trabajos de Ricardo Iorio. Su discografía en solitario arrancó con “Puesto en marcha”, de 2001, y su “Crudamente” es su sexto y último trabajo.

ALMAFUERTE Y EL PRESENTE DEL HEAVY LOCAL. “Almafuerte es una etapa abierta, nunca me fui de la banda. No me molesta hablar de Almafuerte, soy el que más habló. Hubo muchos palabreríos pero lo hablé con Ricardo y quedó todo claro”, apunta sobre la banda que comparte con Ricardo Iorio, que por el momento no está tocando en vivo.

El Tano, con su voz autorizada en el tema, también traza su opinión sobre el presente del heavy y del rock pesado en la escena actual en la Argentina.

“Me gustan muchos grupos que tocan bien y hay algunas bandas muy repetitivas que no me gustan. Hay muchos generando buena música, haciendo algo medio progresivo y también muy buenos guitarristas y bateros, también buenos bajistas que son los que te sostienen una pared sonora”, cierra.

MÁS INFO. Claudio Marciello y bandas invitadas, este sábado desde las 21 en el Teatro El Refugio de Banfield, Maipú 540. Entrada con consumición, $500.