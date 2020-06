A través de Zoom, todas las categorías tienen encuentros a lo largo de la semana con entrenamientos o actividades lúdicas. Además, realizan entrevistas a jugadores del club o referentes del deporte en Instagram, y tienen su propio canal de YouTube.

Como cuándo lo hacen en la cancha, los jugadores del handball de Banfield decidieron replegarse ante el ataque del Coronavirus y reorganizarse para hacerle frente con todos los recursos disponibles. En un contexto cada vez más virtual por el aislamiento, lanzaron todo tipo de iniciativas para mantener al grupo motivado y unido a través de las pantallas.

Las diferentes categorías que componen la disciplina en su rama masculina y femenina tienen contacto a diario con los profes y sus compañeros. Los mayores entrenan dos veces por semana y las inferiores lo hacen en cuatro ocasiones. Además, las arqueras, por su parte, realizan un trabajo específico del puesto. “Se hace todo el entrenamiento físico vía Zoom y, desde hace algunos días, incorporamos la pelota que es el principal elemento. Más allá de que no se pueden hacer tantas cosas y lógicamente no es lo mismo, el objetivo es que no se aburran y podamos mantener el contacto con todos”, explicó Claudio Hermida, coordinador del handball en el Taladro.

A lo físico se suma lo mental y lo lúdico porque, los domingos por la noche, las Inferiores participan de un torneo de preguntas y respuestas donde van sumando puntos en una tabla general, y los primeros puestos obtendrán premios al finalizar la pandemia.

Además, semanalmente realizan un ciclo de entrevistas que va rotando entre jugadores del club de distintas categorías y protagonistas externos que son reconocidos a nivel nacional e internacional. Juan García, jugador del club y de paso por La Unión en su rol de periodista, es el encargado de comandar esos encuentros. Entre otros referentes del deporte entrevistaron a Gonzalo Carou y Guillermo Fischer, actuales atletas de la Selección Argentina masculina; Macarena Gandulfo, jugadora de la Selección Argentina femenina; Rubén Busolin, entrenador de la Liga de Honor Caballeros del Club Dorrego; y Gonzalo Viscovich, Andrés Kogovsek y Valentina Kogan, ex representantes de la Selección. Las notas completas se pueden ver en su cuenta de Instagram y, de a poco, comienzan a subirlas en su canal de YouTube.

“Son alternativas que encontramos para mantener el vínculo. La idea es que, cuando termine la pandemia, podamos hacer un programa semanal que tenga notas, videos de nuestros partidos y más cosas”, agregó Hermida.

Y contó sobre otro proyecto que iniciarán esta semana. “Además de entrenar a los alumnos, en los próximos días vamos a sumar a los encuentros por Zoom a sus padres. A muchos los conocemos porque vienen a acompañar a los hijos a los entrenamientos o los días de partido y me surgió la idea de ofrecerles hacer algún trabajo físico específico buscando, más que nada, mantener el contacto con nosotros”, detalló.