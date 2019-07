El tenista argentino Guido Pella (26) se clasificó este lunes a los cuartos de final del torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, después de ganarle en cinco sets al sacador canadiense Milos Raonic (15) por 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 (4) y 8-6 en tres horas y 41 minutos.

Lo del bahiense en el césped londinense es sencillamente espectacular. Tardó dos sets en entrar en juego y una vez que arriesgó puso en aprietos a Raonic, que se encaminaba a un triunfo sencillo. A partir de que pudo conseguir su primer quiebre, el argentino tomó confianza y fue destruyendo mentalmente al canadiense hasta llevarlo al quinto set. A esa definición llegó luego de tomar el saque de su adversario, que sacó 5-4 para cerrar el match.

De esta manera, Pella se metió en el selecto grupo de los cuatro argentinos en meterse entre los ocho mejores en Wimbledon después de Guillermo Vilas en (1975 y 1976), David Nalbandian (2002 y 2005) y Juan Martín del Potro (2013 y 2018).

Pella comenzó su participación en All England venciendo al rumano Marius Copil (88) por 7-6 (13-11), 5-7, 6-3 y 6-4. Luego superó al italiano Andreas Seppi (73) por 6-4, 4-6, 4-6, 7-5 y 6-1 y al sudafricano Kevin Anderson (8 y finalista en 2018) por 6-4, 6-3 y 7-6 (7-4). La victoria ante Raonic lo pone de cara a otro gran desafío llamado Roberto Bautista Augut (23). El español venció en sets corridos al francés Benoit Paire (28) por 6-3, 7-5 y 6-2.

El 2019 viene exhibiendo a un Pella en permanente crecimiento. Ganó su primer título ATP (el 3 de marzo, en San Pablo, tras vencer al chileno Christian Garín, sobre polvo de ladrillo) y también llegó a la final en el ATP de Córdoba.

Los otros cruces de cuartos de final serán: Novak Djokovic (1)-David Goffin (21), Sam Querrey-Rafael Nadal (3) y Kei Nishikori (8)-Roger Federer (2). En caso de que Pella avance a semifinales se topará con el ganador del partido entre el serbio y el belga.

DOBLES. En el certamen de parejas, Horacio Zeballos y Máximo González debieron abandonar por lesión de este último ante el binomio Jean-Julien Rojer y Horia Tecau. El holandés y el rumano se imponían por 7-6, 3-6, 7-5 y 4-3.

El tandilense sufrió una fuerte distensión muscular en el isquiotibial derecho y abandonó la cancha en silla de ruedas. “Una lástima por Machi porque estaba dejando todo. Lo más importante es que pueda recuperarse. Se le fue la pierna y se cayó", expresó Zeballos.

Welcome to the last eight club, @guido_pella

The Argentine comes from two sets down to beat Milos Raonic and reach a quarter-final of a Grand Slam for the first time#Wimbledon pic.twitter.com/7A3oPDd8SA

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019